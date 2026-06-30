Shitstorm zum Einkaufen: Fans verteidigen Joshua Kimmich

Als wäre das WM-Aus für Deutschland nicht schon belastend genug: Zuletzt geriet Joshua Kimmich (31) auch wegen einer Szene aus der ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" unter Beschuss: Der Fußballnationalspieler war darin gemeinsam mit seiner Ehefrau Lina beim Einkaufen zu sehen – und seine Unsicherheit im Supermarkt sorgte im Netz für reichlich Spott. Doch nun dreht sich die Stimmung. Unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag zu dem Thema melden sich zahlreiche Fans zu Wort und stellen sich schützend vor den 31-Jährigen.

Die Kommentare sind eindeutig: Viele Nutzer empfinden die Kritik an Joshua als überzogen und ungerechtfertigt. "Leute, lasst ihn in Ruhe. Er ist Fußballer und kein Lebensmittelfachmann", schreibt eine Person. Eine andere äußert Unverständnis für den Hass: "Ich checke den Hass nicht. Grundsätzlich sollte jeder Mensch einkaufen können, ja, aber er hat halt einen anderen Job und vielleicht kam er auch einfach nie dazu, es zu lernen." Wieder andere zweifeln an der Interpretation der Szene: "Ich habe die Dokumentation gesehen, diese Schlüsse daraus zu ziehen, ist absolut ungerechtfertigt." Und ein weiterer Kommentar bringt es pragmatisch auf den Punkt: "Wenn ich so viel Geld hätte, würde ich nur liefern lassen."

Ausgelöst hatte den Shitstorm eine Supermarktszene, in der Joshua ohne die Hilfe von Lina die richtigen Zutaten für Bratkartoffeln finden sollte. Schon beim Anblick der Kartoffelauswahl wandte er sich unsicher an seine Frau: "Welche Kartoffeln brauch' ich da? Die Kleinen?" Am Ende landete ein riesiger Sack XXL-Kartoffeln im Einkaufswagen, den er selbst mit den Worten kommentierte: "Das hab' ich geregelt für uns." Der Fußballprofi widersprach den Reaktionen nicht groß, sondern beschrieb in der Dokumentation selbst, warum das Einkaufen bei ihm offenbar schnell kompliziert werden kann. Joshua und Lina sind seit 2022 verheiratet und haben zusammen vier Kinder.

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Getty Images Joshua Kimmich während des WM-2026-Gruppenspiels Deutschland gegen Côte d’Ivoire in Toronto

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ActionPress Lina Kimmich und Joshua Kimmich auf dem Red Carpet bei der DKMS Gala am 23. April 2026 in München

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Getty Images Joshua Kimmich reagiert während des WM-Spiels Deutschland gegen Paraguay in Foxborough