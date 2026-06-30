Unfähig beim Einkaufen? Joshua Kimmich löst Shitstorm aus

Eine kurze Supermarktszene reicht aus, um im Netz für mächtig Wirbel zu sorgen: In der ZDF-Dokumentation "Kapitän Kimmich" begleitet die Kamera Fußballnationalspieler Joshua Kimmich (31) und seine Ehefrau Lina beim gemeinsamen Einkaufen – und das Ergebnis lässt Tausende Zuschauer fassungslos zurück. Der Sportler wird dabei auf die Probe gestellt: allein, ohne Hilfe von Lina, die richtigen Zutaten für Bratkartoffeln finden. Schon beim Anblick der Kartoffelauswahl dreht er sich zu seiner Frau um und fragt: "Welche Kartoffeln brauch' ich da? Die Kleinen?" Am Ende landet stolz ein riesiger Sack XXL-Kartoffeln im Einkaufswagen, den Joshua mit den Worten kommentiert: "Das hab' ich geregelt für uns."

Dass der Haushaltseinkauf für Joshua weitgehend Neuland ist, räumt er in der Doku selbst offen ein. "Wenn ich etwas brauche, gehe ich bei uns einfach an den Kühlschrank", sagt er – und gibt zu, dass er beim Einkaufen wohl "viermal anrufen" würde, um Details zu klären. Lina wiederum macht kein Hehl daraus, dass sie am liebsten allein einkaufen geht, weil Joshua "gar keine Ahnung" habe, was zu Hause im Kühlschrank liege. Gleichzeitig betont sie, dass sie die Aufgabe durchaus gerne abgeben würde – aber eben nur, wenn sie nicht erst alles aufschreiben, erklären und vorbereiten müsste. Auf Instagram treffen diese Aussagen auf wenig Verständnis: "Und so jemand wird halt von Hunderttausenden Menschen gefeiert… Ist das peinlich, als erwachsener Mann nicht für die Familie einkaufen zu können", schreibt eine Nutzerin unter einem Videoausschnitt. Immer wieder fällt in den Kommentaren auch der Begriff "Manchild" – ein Ausdruck für Männer, die sich wie Kinder verhalten. Einige wenige Nutzer springen Joshua jedoch zur Seite und argumentieren, sein Job sei nun mal Fußball – und darum sei es nachvollziehbar, dass andere Bereiche des Alltags bei ihm zu kurz kämen.

Dabei zeigt ein Blick zurück: So unbeholfen Joshua im Supermarkt wirkt, so bodenständig begann seine Beziehung mit Lina. Kennengelernt haben sich die beiden 2014 in Leipzig, als sie in der Geschäftsstelle von RB Leipzig arbeitete. Von Hollywood-Romantik keine Spur, wie Lina in einer ZDF-Reportage klarstellte: "Es war nicht Liebe auf den ersten Blick." Stattdessen habe es einfach gepasst, erzählte sie: "Wir haben uns gut verstanden. Wir haben miteinander gelacht." Und genau das sei entscheidend gewesen, betonte sie: "Ich behaupte: Nur weil er mich damals zum Lachen gebracht hat, habe ich mich damals auf ihn eingelassen." Auch große Worte über die Zukunft gab es anfangs offenbar nicht. Lina erinnerte sich, sie habe damals gedacht: "Okay, er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, was weiß ich, wo er danach hingeht." Umso größer wirkte später der Schritt, als Joshua 2015 zum FC Bayern wechselte und Lina ihn nach München begleitete. Für den Fußballer war das ein echtes Zeichen, und er schwärmte in der Doku: "Sie bringt mich immer zurück auf den Boden, ist immer komplett ehrlich zu mir."

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Getty Images Joshua Kimmich während des WM-2026-Gruppenspiels Deutschland gegen Côte d’Ivoire in Toronto

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Getty Images Lina und Joshua Kimmich beim Oktoberfest 2024

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ActionPress Lina Kimmich und Joshua Kimmich auf dem Red Carpet bei der DKMS Gala am 23. April 2026 in München

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