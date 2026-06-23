Ankunft in den USA: Für die WM ist Lina Kimmich angereist

Die Fußball-WM 2026 ist in vollem Gange, und nun ist auch Lina Kimmich in den USA angekommen, um ihren Mann vor Ort zu unterstützen. Auf Instagram teilte sie jetzt Eindrücke aus New York und zeigte damit, dass sie die Reise über den Atlantik angetreten hat. Ihr Ehemann, DFB-Kapitän Joshua Kimmich (31), ist bereits seit einigen Wochen in Nordamerika und bereitet sich mit der deutschen Nationalmannschaft auf die WM vor.

Auf Linas Ankunft in der Metropole warteten allerdings wechselhafte Bedingungen. In ihrer Instagram-Story postete sie zunächst einen Schnappschuss aus New York – wenig später folgte ein verregnetes Bild, dazu kommentierte sie schlicht: "Äh, Wetter?" Zuvor hatte sie laut eines Berichts von t-online in einer mittlerweile nicht mehr abrufbaren Story ein Foto mehrerer Koffer gezeigt und dazu mit einer USA-Flagge geschrieben: "Ich komm dann auch mal irgendwann..." Mit ihrer Ankunft in New York befindet sie sich nun in unmittelbarer Nähe zum nächsten Spielort der deutschen Mannschaft: Am 25. Juni trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) im New-York-New-Jersey-Stadion auf Ecuador.

Joshua und Lina sind seit 2016 ein Paar und seit 2019 verheiratet. Gemeinsam haben sie fünf Kinder. Der Mittelfeldspieler trägt bei dieser WM die Kapitänsbinde der deutschen Nationalmannschaft – eine Aufgabe, die er bereits seit einiger Zeit inne hat und die ihn zu einer der zentralen Figuren im DFB-Team macht.

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ActionPress Lina Kimmich und Joshua Kimmich auf dem Red Carpet bei der DKMS Gala am 23. April 2026 in München

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Getty Images Joshua und Lina Kimmich im Juni 2024

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Getty Images Joshua Kimmich im Juni 2025