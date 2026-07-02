Joshua Kimmich meldet sich persönlich nach WM-Niederlage

Zwei Tage nach dem Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 hat sich Joshua Kimmich (31) nun auch persönlich bei seinen Fans gemeldet. Der DFB-Kapitän wandte sich in einem emotionalen Post auf Instagram an seine 8,7 Millionen Follower – und fand dabei bewegende Worte. "Ich bin gerade einfach nur leer und mir ist überhaupt nicht danach, mich zu melden. Aber es gehört dazu, sich auch diesen Situationen zu stellen", schrieb er. Das Aus gegen Paraguay im Sechzehntelfinale in Boston hat den Mittelfeldstar des FC Bayern München sichtlich mitgenommen.

In seinem Statement machte Joshua deutlich, wie hoch die eigenen Ansprüche vor dem Turnier waren – und wie tief der Fall nun ist. "Gemeinsam hatten wir vor, eine sehr erfolgreiche WM zu spielen, Deutschland würdig zu vertreten und einen kleinen Beitrag für eine positive Entwicklung in unserem Land zu leisten. Und wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig", schrieb er. Gleichzeitig betonte er, wie sehr ihm die Rolle als Kapitän bedeute: "So stolz ich darauf bin, Kapitän dieser Mannschaft zu sein und so besonders es für mich war, sie in das Turnier führen zu dürfen, so groß ist die Enttäuschung darüber, wie es für uns gelaufen ist." Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft schloss er dabei erneut aus: "Aufgeben ist für mich niemals eine Option. Um wieder klarzukommen, werde ich aber sicher mehr als ein paar Tage brauchen."

Unmittelbar nach dem Abpfiff hatte Joshua bei MagentaTV bereits kein Blatt vor den Mund genommen und sich und seine Mitspieler direkt in die Verantwortung genommen. Nun will er zunächst abschalten und Kraft tanken – gemeinsam mit seiner Frau Lina und den vier gemeinsamen Kindern im Familienurlaub. Für den Nationalspieler war es die dritte WM-Teilnahme. Bei den vorherigen Turnieren 2018 und 2022 schied Deutschland jeweils schon in der Vorrunde aus. Diesmal war als Kapitän immerhin das Sechzehntelfinale der Endpunkt.

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Getty Images Joshua Kimmich bei einer PK

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Getty Images Joshua Kimmich reagiert während des WM-Spiels Deutschland gegen Paraguay in Foxborough

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Getty Images Joshua Kimmich verlässt mit der deutschen Nationalmannschaft nach dem Elfmeterschießen gegen Paraguay den Rasen in Foxborough

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