So entspannt gestalten Bayerns Fußballer ihren Sommerurlaub

Kurz vor dem Trainingsauftakt beim FC Bayern lassen es die deutschen Nationalspieler des Rekordmeisters noch einmal so richtig ruhig angehen. Joshua Kimmich (31), Manuel Neuer (40), Jonathan Tah (30) und Aleksandar Pavlovic (22) haben nach der WM-Einsatzzeit noch frei und nutzen die letzten Urlaubstage für Sonne, Meer und Familienzeit. Auf Instagram geben die Profis ihren Fans dabei intime Einblicke in ihren Sommer: Von Delfin-Begegnungen über Luxusresort bis hin zu entspannten Pooltagen ist alles dabei, bevor es in München wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison losgeht.

Joshua Kimmich sammelt seine Kräfte gemeinsam mit Ehefrau Lina und den Kindern am Meer. Auf deren Instagram-Account ist kristallblaues Wasser zu sehen, die Familie taucht gemeinsam, und als Highlight schwimmen sogar Delfine ganz nah vorbei. Jonathan Tah setzt dagegen auf puren Luxus: Zusammen mit Ehefrau Luisa relaxt der Verteidiger im Fünf-Sterne-Resort Amanyara auf der Karibikinsel Providenciales. Auf seinen Bildern ist zu sehen, wie er von traumhaften Pavillons und Villen auf einen endlosen Sandstrand und das türkisfarbene Wasser des North West Point Marine National Park blickt und dabei den Sonnenuntergang genießt. Aleksandar Pavlovic verbringt seine freien Tage mit Freunden auf Ibiza – auf einem seiner Urlaubsfotos liegt er lässig auf einer Liege und präsentiert seinen durchtrainierten Oberkörper. Torhüter Manuel Neuer wiederum zeigt Eindrücke von seinem Familienurlaub auf Mallorca, wo der Kapitän zusammen mit Ehefrau Anika und Sohn Luca am Pool entspannt, durch den Hafen spaziert und die Aussicht auf das Meer genießt.

Lange dauert die freie Zeit für die Nationalspieler allerdings nicht mehr. Schon am Montag werden Joshua, Manuel, Jonathan und Aleksandar wieder in München zurückerwartet, wo die Vorbereitung auf die neue Saison weitergeht. Gerade die Urlaubseinblicke zeigen aber, wie wichtig die kurzen Pausen für die Profis auch abseits des Rasens sind. Für den restlichen Kader des FC Bayern begann das Vorbereitungsprogramm derweil schon – die Spieler, die nicht bei der WM dabei waren, absolvierten bereits ein erstes Testspiel bei Wehen Wiesbaden.

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Instagram / manuelneuer Manuel Neuer im Urlaub 2026, Instagram

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Instagram / alekspavlovic_ Aleksandar Pavlociv im Urlaub 2026

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Instagram / jonathantah Jonathan Tah mit seiner Frau im Urlaub 2026, Instagram