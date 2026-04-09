Aus diesem Grund ließ sich Lina auf Joshua Kimmich ein

Joshua Kimmich (31) und seine Frau Lina sind längst ein festes Paar und haben gemeinsam vier Kinder. Doch der Beginn ihrer Liebesgeschichte verlief alles andere als stürmisch. Im Jahr 2014 lernte der damalige RB-Leipzig-Spieler Lina kennen, die zu dieser Zeit in der Geschäftsstelle des Vereins arbeitete. Der erste Funke wollte jedoch nicht überspringen, wie Lina nun in der ZDF-Reportage "Joshua Kimmich – Anführer und Antreiber" verriet. "Es war nicht Liebe auf den ersten Blick", erklärte sie in der Doku. "Wir haben uns gut verstanden. Wir haben miteinander gelacht." Letztlich war es aber genau diese lockere Art, die sie an dem damals 19-jährigen Fußballer reizte. "Ich behaupte: Nur weil er mich damals zum Lachen gebracht hat, habe ich mich damals auf ihn eingelassen", verriet Lina.

Trotz der aufkeimenden Zuneigung hegten beide zunächst kaum Erwartungen daran, dass ihre Beziehung von Dauer sein würde. Der Grund lag auf der Hand: "Ich habe gedacht: Okay, er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, was weiß ich, wo er danach hingeht", erinnerte sich Lina in der Reportage. 2015 folgte der nächste große Schritt in Joshuas Karriere: der Wechsel zum FC Bayern München. Für Lina war sofort klar, dass sie ihn begleiten würde – ein Entschluss, den der Profikicker bis heute als Liebesbeweis wertet. Dieser Umzug legte das Fundament für alles, was folgte. "Sie bringt mich immer zurück auf den Boden, ist immer komplett ehrlich zu mir", so Joshua. Im Sommer 2022 heiratete das Paar in einer sehr privaten Zeremonie – ein Foto, das Lina auf Instagram teilte, zeigte die beiden strahlend und innig. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits zum dritten Mal Eltern geworden. Im April 2020 hatte Joshua gegenüber der Münchner "Abendzeitung" erklärt, ein Kind gebe dem Leben einen ganz anderen Inhalt und eine ganz neue Aufgabe. Anfang 2024 folgte dann das vierte Kind.

Bereits zu ihrer Zeit in Leipzig studierte Lina Rechtswissenschaften und jobbte dabei im Ticket- und Fanshop von RB Leipzig – genau dort, wo sich auch ihr späterer Mann herumtrieb. Ihr Staatsexamen legte sie schließlich in Leipzig ab und schlug damit eine eigenständige berufliche Richtung ein. Trotz vier Kindern und dem Leben an der Seite eines Nationalspielers verfolgt sie ihr juristisches Engagement weiter – eine Doppelbelastung, die sie offenbar mit Bedacht meistert. Besonders am Herzen liegt dem Ehepaar zudem das gemeinsame soziale Engagement: Vor einigen Jahren gründeten Joshua und Lina gemeinsam eine Stiftung, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzt und dabei den Anspruch verfolgt, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.

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Instagram / _linamey_ Joshua Kimmich mit seiner Frau Lina

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Getty Images Joshua und Lina Kimmich im September 2018

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Getty Images Joshua Kimmich und Lina Meyer bei der Fußballeuropameisterschaft 2016