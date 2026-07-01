Beim Wandern mit den Kids: Chris Hemsworth zeigt Muskeln

Chris Hemsworth (42) nutzt den Sommer für ein sportliches Familienabenteuer in Frankreich: Der Hollywoodstar verbringt aktuell Urlaub mit Ehefrau Elsa Pataky (49) und den drei gemeinsamen Kindern in den französischen Alpen – und sorgt dabei ganz nebenbei für einen echten Hingucker auf Instagram. Bei einer Wanderung mit seiner Rasselbande zieht der Schauspieler kurzerhand sein T-Shirt aus und knipst ein Selfie vor atemberaubender Bergkulisse. Auf dem Schnappschuss präsentiert Chris seinen durchtrainierten Oberkörper und ein deutlich sichtbares Sixpack, während im Hintergrund die felsigen Hänge der Alpen zu erkennen sind. In einem weiteren Post gewährt der Thor-Darsteller seinen Fans außerdem bewegte Einblicke in den actionreichen Tag in den Bergen.

Chris und Elsa sind Eltern von drei Kindern: Tochter India sowie den zwölfjährigen Zwillingssöhnen Sasha und Tristan. Alle drei tauchten bereits auf der großen Leinwand auf – in Chris' Marvel-Film "Thor: Love and Thunder" aus dem Jahr 2022 hatten sie kurze Auftritte. Das Familienleben scheint dem Australier sehr am Herzen zu liegen, und er nimmt seinen Nachwuchs offenbar gerne mit auf Abenteuertouren. Gemeinsam genießen sie die Natur, fernab vom Hollywoodtrubel, und wirken dabei ganz wie eine normale Familie auf Aktivurlaub.

Wie wichtig ihm ein bodenständiger Umgang mit dem Familienleben ist, hat Chris schon früher betont. Im Gespräch mit People erklärte er: "Ich möchte, dass sie eine große Wertschätzung für alles entwickeln. Als Kind hatten wir sehr wenig Geld, und meine Eltern sparten das ganze Jahr, um sich nur einen zweiwöchigen Campingurlaub leisten zu können." Weiter sagte er: "Finanziell sind wir in einer anderen Situation, aber ich möchte sicherstellen, dass sie wissen, dass diese Dinge nicht leicht zu bekommen sind. Man muss dafür arbeiten und darf es nicht als selbstverständlich ansehen." Die Auszeit in den französischen Alpen wirkt so nicht nur wie ein spektakuläres Abenteuer in luftiger Höhe, sondern auch wie ein weiteres Kapitel in der ganz persönlichen Familiengeschichte des Schauspielers.

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Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Juni 2026

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Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

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Getty Images Chris Hemsworth bei der Premiere von "Crime 101" im The United Theatre in Los Angeles