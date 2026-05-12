Chris Hemsworths Zwillinge feiern TV-Debüt in Mamas Serie

Die Zwillingssöhne von Chris Hemsworth (42) und Elsa Pataky (49) stehen jetzt selbst vor der Kamera. Sasha und Tristan, die beiden 12-jährigen Söhne des berühmten Thor-Darstellers, feiern ihr TV-Debüt in der neuen Produktion ihrer Mutter. In der spanischsprachigen Thrillerserie "The Tribute", die auf Sky Showtime zu sehen ist, spielen die Jungs die Söhne von Elsas Figur. Dass der Dreh so spontan zustande kam, verriet die Schauspielerin und Executive Producerin kürzlich im Hollywood Reporter: Da eine Szene aus logistischen Gründen kurzfristig in Australien gedreht werden musste, löste sie das Problem auf ihre ganz eigene Art.

"Ich sagte: 'Kein Problem, wir machen das. Ich hol meinen Mann, ich hol meine Kinder und meinen Bruder hinter die Kamera'", erklärte Elsa im Interview. So standen neben den Zwillingen auch Chris und Elsas Bruder spontan für die Produktion bereit. Mit nur einer Kamera wurde die Szene in der Nähe des Familienhauses in Byron Bay gedreht. "Sie hatten noch nie etwas mit Text gemacht, aber die Szene war sehr einfach, weil sie meine Söhne spielten", so die Schauspielerin und weiter: "Sie haben es geliebt, weil sie immer am Set sind."

Chris und Elsa heirateten 2010 und zogen 2015 mit ihren Kindern von Los Angeles nach Byron Bay in Australien. Der Schauspieler erklärte zuletzt in dem Podcast "SmartLess", dass unter anderem die Paparazzi und der Druck Hollywoods ausschlaggebend für den Umzug waren. "Es war genau in der Zeit, als meine Jungs geboren wurden, und wir hatten uns in LA eingerichtet, aber mochten es nicht wirklich", sagte er. Laut einem Insider aus dem Umfeld der Familie, der dem Magazin Woman's Day berichtete, seien die Zwillinge echte Miniaturversionen ihres Vaters: "Sie gehen mit ihm ins Fitnessstudio, surfen mit ihm – sie essen sogar dasselbe wie ihr Dad." Elsa finde das "zum Schießen", hieß es weiter. Neben Sasha und Tristan haben Chris und Elsa noch eine gemeinsame Tochter, die 14-jährige India Rose.

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Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

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Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

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Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky im Mai 2024