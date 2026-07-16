Chris Hemsworth ist raus: Dieser Star soll "G.I. Joe" retten

Chris Hemsworth (42) wird offenbar doch nicht Teil des geplanten Neustarts der Filmreihe rund um die Actionfigur G.I. Joe. Wie das Portal Nexus Point News berichtet, soll der australische Schauspieler das Projekt aus bislang unbekannten Gründen verlassen haben. Als möglicher Ersatz wird nun Bradley Cooper (51) gehandelt, der die Hauptrolle in der neuen Verfilmung übernehmen könnte. Offiziell bestätigt wurde das bislang allerdings nicht, wie Filmstarts berichtet.

Das Drehbuch für den Neustart stammt von Danny McBride (49), der vor allem durch die Comedyserie "Eastbound & Down" bekannt wurde. Humor soll im neuen "G.I. Joe"-Film jedoch nicht im Vordergrund stehen. Im Podcast "Happy Sad Confused" verriet der Autor: "Es ist keine Komödie. Es ist eine Mischung aus Spannung und Action, und ich glaube, es wird eine Menge Spaß machen." Der Film soll deutlich bodenständiger und realistischer ausfallen als die bisherigen Teile der Reihe, von denen laut Filmstarts nicht alle an den Kinokassen überzeugen konnten. Wann die Dreharbeiten beginnen und der Film in die Kinos kommt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Für Chris Hemsworth wäre "G.I. Joe" das nächste große Actionprojekt nach seinen Erfolgen als Marvel-Held "Thor" gewesen. Der Hollywoodstar scheint derzeit aber vor allem Zeit mit seiner Familie zu genießen. Erst kürzlich teilte er süße Schnappschüsse aus dem Familienurlaub in den französischen Alpen. Ob Bradley Cooper nun tatsächlich für Chris Hemsworth einspringen wird, bleibt abzuwarten. Bis zur offiziellen Bekanntgabe müssen sich Fans des Action-Franchises also noch gedulden.

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Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler, Januar 2026

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Getty Images Bradley Cooper beim BFI London Film Festival

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Imago Chris Evans als Captain America und Chris Hemsworth als Thor in "Avengers: Age of Ultron"