Chris Hemsworth erlebt lebensbedrohlichen Flug in Costa Rica

Chris Hemsworth (42) hat in einem neuen YouTube-Vlog gezeigt, wie sein Familienurlaub in Costa Rica plötzlich eine gefährliche Wendung nahm. Der australische Schauspieler war gemeinsam mit seiner Frau Elsa Pataky (50) und den drei gemeinsamen Kindern unterwegs. Bei einem Soloflug mit einem Kleinflugzeug geriet Chris dann jedoch in ein heftiges Unwetter und bezeichnete den Moment als "lebensbedrohlich". In den Aufnahmen wirkt der Hollywoodstar sichtlich angespannt, während die Maschine von starken Turbulenzen durchgeschüttelt wird und Blitze bedrohlich nah an den Fenstern vorbeizucken.

Von dem Schreck ließ sich die abenteuerlustige Familie allerdings nicht aufhalten. Im weiteren Verlauf des Vlogs sind unter anderem Klippensprünge, Klettertouren, Surfausflüge und Hochseeangeln zu sehen. Besonders stolz zeigte sich Chris laut der Daily Mail auf seine Kinder India sowie die Zwillinge Sasha und Tristan. "Meine Kinder meistern weiterhin all diese extremen, adrenalintreibenden Aktivitäten, egal wo wir sind", schwärmte er. Trotz des dramatischen Fluges bezeichnete der Hollywoodstar den Urlaub am Ende sogar als "eine der besten Reisen, die wir je hatten". Bei den gezeigten Szenen handle es sich lediglich um "ein paar Highlights" aus seiner Kamerarolle.

Wenn die Hemsworths nicht gerade gemeinsam die Welt bereisen, lebt die Familie im australischen Byron Bay, wo sie sich einen ruhigen Lebensmittelpunkt geschaffen hat. Chris und Elsa sind seit 2010 verheiratet und zählen seit Jahren zu den beständigeren Paaren in Hollywood. Kennengelernt hatten sich die beiden über ihre Agenten. Im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty (38) verriet der Schauspieler erst vor Kurzem, was ihre Ehe bis heute zusammenhält: ein gemeinsamer "Abenteuergeist", bewusst verbrachte Zeit miteinander und vor allem jede Menge Spaß.

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Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

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Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

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Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit sienem Sohn, Dezember 2024