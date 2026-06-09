Wegen Pass-Panne durfte Chris Hemsworth nicht fliegen

Mit seinen Kids zu reisen, ist offenbar auch für einen Hollywoodstar eine logistische Herausforderung. Chris Hemsworth (42), bekannt als Marvel-Superheld Thor, hat jetzt in einem Interview mit Harper's Bazaar Arabia eine ziemlich peinliche Reisepanne aus seinem Alltag als Vater verraten. Neben ihm war bei dem Gespräch auch seine Ehefrau Elsa Pataky (49), die die Geschichte mit ihrer eigenen Sichtweise ergänzte. Auf die Frage, wer in der Familie am ehesten den Pass vergisst, zeigte das Paar zunächst gegenseitig aufeinander – bevor Chris mit einem ganz konkreten Erlebnis aufwartete.

Der Schauspieler gestand, dass er einmal am Flughafen mit dem falschen Kinderpass aufgetaucht war: "Ich war einmal am Flughafen und hatte den Pass meiner Tochter anstelle des Passes meines Sohnes dabei", erklärte er gegenüber Harper's Bazaar Arabia. Chris versuchte sein Glück dennoch am Schalter und behauptete: "Das ist sie." Doch das Personal ließ sich nicht täuschen. "Die meinten: 'Das ist ein Junge'", erinnerte er sich schmunzelnd. Den Versuch, die Ähnlichkeit der Kinder als Ausrede zu nutzen – "Sie sehen irgendwie gleich aus" – ließ Elsa übrigens nicht durchgehen. Ihr Kommentar dazu war knapp und eindeutig: "Nein, das tun sie nicht." Der Ausflug endete für Chris ohne Abflug, wie das Magazin People berichtet.

Chris und Elsa sind seit 2010 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: Tochter India Rose sowie die Zwillingssöhne Sasha und Tristan. Die Ehrlichkeit seiner Frau ist dem Australier nach eigenen Angaben wichtig – und das nicht nur bei Passfotos. Gegenüber dem Magazin People schwärmte er zuletzt davon, wie sehr er Elsas direktes Feedback schätze. "Bei Elsa bekommt man immer Ehrlichkeit – sie ist sozusagen mein Nordstern der Wahrheit. Elsa sagt mir, wenn es Mist ist", so Chris. In der Erziehung ihrer Kinder legen beide Wert auf Bodenständigkeit. Der Schauspieler betonte, dass er trotz des Erfolgs möchte, dass seine Kinder verstehen: "Man muss dafür arbeiten und darf es nicht als selbstverständlich ansehen."

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Getty Images Chris Hemsworth, September 2024

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IMAGO / ABACAPRESS Chris Hemsworth und seine Familie, Juli 2025

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Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky bei der Premiere von "Transformers One" im September 2024