Chris Hemsworth und Elsa Pataky erweitern ihr Luxus-Anwesen

Chris Hemsworth (42) und Elsa Pataky (50) machen ihr ohnehin schon beeindruckendes Anwesen im australischen Byron Bay noch luxuriöser. Neue Luftaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass das Paar auf seinem weitläufigen Grundstück im Ortsteil Broken Head einen Tennisplatz in Turnierqualität errichten lässt. Laut Planungsunterlagen belaufen sich die Kosten dafür auf rund 150.000 Dollar (umgerechnet 130.000 Euro). Die Schauspieler leben dort gemeinsam mit ihren drei Kindern.

Die Luftbilder enthüllen zudem eine weitere Attraktion auf dem Gelände: Eine eigens angelegte Motocross-Strecke schlängelt sich durch einen weiteren Teil des Grundstücks. Damit wächst die Liste der Annehmlichkeiten auf dem 4,2 Hektar großen Küstenanwesen weiter an. Bereits jetzt umfasst das Anwesen nach übereinstimmenden Berichten sechs Schlafzimmer, einen 50-Meter-Infinity-Pool, Spa und Dampfbad, ein Heimkino, einen Fitnessraum, eine Spielhalle, eine private Zwei-Bahn-Bowlingbahn sowie eine großzügige Terrasse. Immobilienexperten schätzen den Wert des Anwesens inzwischen auf weit über 75 Millionen Dollar (umgerechnet rund 66 Millionen Euro).

Chris und Elsa hatten das Grundstück im Jahr 2014 für rund sieben Millionen Dollar (umgerechnet rund sechs Millionen Euro) erworben und anschließend das bestehende Gebäude abgerissen, um an seiner Stelle über mehrere Jahre hinweg eines der bekanntesten Promi-Häuser Australiens zu errichten. Den Umzug von Los Angeles nach Byron Bay beschrieb Elsa gegenüber News Corp als bewusste Entscheidung für mehr Lebensqualität. "Wenn man in L.A. ist, erstickt einen die Arbeit", sagte sie. Chris pflichtete ihr in einem Interview mit Modern Luxury aus dem Jahr 2020 bei: "Ich liebe meinen Beruf als Schauspieler, aber wenn man ständig davon umgeben ist, wird es ein bisschen erdrückend." Byron Bay biete seiner Familie eine ruhigere Umgebung, um die Kinder großzuziehen, ergänzte er.

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Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky, 2024

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Instagram / DNNpcZfTWBT Chris Hemsworth und Elsa Pataky im September 2025

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IMAGO / FAMOUS Chris Hemsworth und Elsa Pataky, Juli 2025

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