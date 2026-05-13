Joe Russo findet Spoiler-Kontrolle bei Marvel übertrieben

Spoiler-Alarm oder Spoiler-Hysterie? Joe Russo (54), Regisseur des kommenden Marvel-Films "Avengers: Doomsday", hat sich gegenüber Metro klar positioniert: Das Thema Spoiler werde im Netz seiner Meinung nach inzwischen zu streng gehandhabt. Der Film, den er gemeinsam mit seinem Bruder Anthony Russo (56) inszeniert hat, kommt am 18. Dezember in die Kinos – und Joe wünscht sich, dass Fans bis dahin trotzdem noch frei über Filme diskutieren können, ohne ständig Angst vor negativen Reaktionen haben zu müssen. "Einerseits wollen die Zuschauer überrascht werden, und das macht die Kinoerfahrung spannend", erklärte er dem Magazin. "Andererseits kann es ein bisschen zu sehr kontrolliert werden, sodass die Leute Angst haben, sich überhaupt mit irgendetwas zu beschäftigen."

Gleichzeitig betonte Joe auch nochmal, dass das Erleben eines Films in der richtigen Reihenfolge durchaus seine Bedeutung habe: "Wir gestalten diese Filme so, dass sie sich auf eine bestimmte Weise entfalten, und wir möchten, dass das Publikum diese Momente so erlebt, wie sie gedacht sind. Aber gleichzeitig kann man nicht alles kontrollieren. Man muss sich darauf konzentrieren, etwas zu schaffen, das über die anfängliche Überraschung hinaus Bestand hat." Um ungewollte Enthüllungen durch Paparazzi von vornherein zu verhindern, habe das Team bewusst auf überwiegend studiobasierte Dreharbeiten gesetzt. "Wir wollen nicht, dass Leute Fotos machen, deshalb sind wir ziemlich streng", sagte Joe bereits im vergangenen Jahr gegenüber Collider. Auch die wenigen Außendrehs seien gezielt so geplant worden, dass das Risiko unerwünschter Aufnahmen so gering wie möglich bleibt.

"Avengers: Doomsday" versammelt ein riesiges Ensemble bekannter Marvel-Gesichter: Chris Hemsworth (42) als Thor, Anthony Mackie (47) als Captain America und Paul Rudd (57) als Ant-Man sind dabei, ebenso wie Simu Liu (37), Letitia Wright (32) und Tenoch Huerta (45). Aus dem X-Men-Universum stoßen Patrick Stewart (85), Ian McKellen (86), Rebecca Romijn (53) und weitere dazu. Besonders heiß diskutiert wird die Rückkehr von Robert Downey Junior (61), der nicht mehr als Tony Stark, sondern als Bösewicht Victor Von Doom zu sehen sein wird. Auch Chris Evans (44) kehrt ins Marvel Cinematic Universe zurück – in welcher Rolle, ist noch nicht bekannt.

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Getty Images Joe Russo, Filmproduzent

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Getty Images Joe und Anthony Russo auf "The Gray Man"-Tour in Mumbai

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Getty Images Robert Downey Junior, 2025