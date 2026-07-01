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Entwarnung: "Die Bachelors"-Wiedersehen läuft nun doch im TV
Entwarnung: "Die Bachelors"-Wiedersehen läuft nun doch im TVRTL / Lena-Luise GrellertZur Bildergalerie

Entwarnung: "Die Bachelors"-Wiedersehen läuft nun doch im TV

- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min
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Gute Nachrichten für alle Fans der Kuppelshow Die Bachelors: Das diesjährige Wiedersehen wird nun doch im linearen Fernsehen zu sehen sein. RTL hatte zunächst bekanntgegeben, die Reunion-Folge nur auf dem Streamingdienst RTL+ auszustrahlen – eine Entscheidung, die für Enttäuschung bei den Zuschauern gesorgt hatte. Eine Sendersprecherin hatte das gegenüber der Südwest Presse bestätigt. Jetzt rudert der Sender zurück: Das Wiedersehen läuft wie gewohnt direkt im Anschluss an die letzte Rosenvergabe.

Moderiert wird die Reunion, in der die Bachelors und ihre Kandidatinnen auf die gemeinsame Zeit zurückblicken, von Frauke Ludowig (62). Das Finale der aktuellen Staffel ist für den 8. Juli auf RTL+ und den 9. Juli 2026 auf RTL geplant. Am 9. Juli können die Zuschauer ab 20:15 Uhr also nicht nur die finale Rosenvergabe verfolgen, sondern im anschließenden Wiedersehen auch erfahren, ob Sebastian Paul und Tim Reitz mit ihren Gewinnerinnen nach der Show noch zusammen sind oder wieder als Singles dastehen.

In dieser Staffel schickte RTL zum dritten Mal zwei Bachelors gleichzeitig auf Liebessuche nach Südafrika. Für Sebastian verlief die Staffel dabei alles andere als gewöhnlich: Er brach als erster Bachelor in der Geschichte der deutschen Ausgabe vorzeitig ab und schickte bereits in Folge acht alle Kandidatinnen bis auf Nadja nach Hause. Im Finale vergab er seine letzte Rose schließlich an die Stuttgarterin und fragte sie, ob sie seine Freundin sein wolle – sie sagte Ja. Bei Tim hingegen ist der Ausgang der Staffel noch offen.

Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026
RTL / Lena-Luise Grellert
Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026
Frauke Ludowig, Moderatorin
Getty Images
Frauke Ludowig, Moderatorin
Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026
RTL
Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026
Wie findet ihr es, dass das Wiedersehen doch im TV direkt nach der letzten Rose ausgestrahlt wird?
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