Entwarnung: "Die Bachelors"-Wiedersehen läuft nun doch im TV

Gute Nachrichten für alle Fans der Kuppelshow Die Bachelors: Das diesjährige Wiedersehen wird nun doch im linearen Fernsehen zu sehen sein. RTL hatte zunächst bekanntgegeben, die Reunion-Folge nur auf dem Streamingdienst RTL+ auszustrahlen – eine Entscheidung, die für Enttäuschung bei den Zuschauern gesorgt hatte. Eine Sendersprecherin hatte das gegenüber der Südwest Presse bestätigt. Jetzt rudert der Sender zurück: Das Wiedersehen läuft wie gewohnt direkt im Anschluss an die letzte Rosenvergabe.

Moderiert wird die Reunion, in der die Bachelors und ihre Kandidatinnen auf die gemeinsame Zeit zurückblicken, von Frauke Ludowig (62). Das Finale der aktuellen Staffel ist für den 8. Juli auf RTL+ und den 9. Juli 2026 auf RTL geplant. Am 9. Juli können die Zuschauer ab 20:15 Uhr also nicht nur die finale Rosenvergabe verfolgen, sondern im anschließenden Wiedersehen auch erfahren, ob Sebastian Paul und Tim Reitz mit ihren Gewinnerinnen nach der Show noch zusammen sind oder wieder als Singles dastehen.

In dieser Staffel schickte RTL zum dritten Mal zwei Bachelors gleichzeitig auf Liebessuche nach Südafrika. Für Sebastian verlief die Staffel dabei alles andere als gewöhnlich: Er brach als erster Bachelor in der Geschichte der deutschen Ausgabe vorzeitig ab und schickte bereits in Folge acht alle Kandidatinnen bis auf Nadja nach Hause. Im Finale vergab er seine letzte Rose schließlich an die Stuttgarterin und fragte sie, ob sie seine Freundin sein wolle – sie sagte Ja. Bei Tim hingegen ist der Ausgang der Staffel noch offen.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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