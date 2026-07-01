Katie Couric packt über krassen Lady-Gaga-Korb bei CBS aus

Journalistenlegende Katie Couric (69) hat im Podcast "Call Her Daddy" mit Moderatorin Alex Cooper (31) über eine besonders frustrierende Episode aus ihrer Zeit beim Fernsehsender CBS gesprochen. Die Emmy-preisgekrönte Reporterin war jahrelang als Korrespondentin für das Nachrichtenmagazin "60 Minutes" tätig und hat dabei offenbar so einiges schlucken müssen. Vor allem eine Geschichte brachte sie auf die Palme: Sie hatte bereits 2009 vorgeschlagen, ein frühes Porträt über Lady Gaga (40) zu drehen – damals noch bevor die Sängerin zum absoluten Weltstar avancierte. "Ich sagte: 'Da ist diese unglaubliche Sängerin, und ich glaube, sie wird die nächste Madonna. Sie ist so interessant. Sie ging auf eine katholische Schule, aber sie ist so extravagant und riesig und hat, weißt du, einen riesigen Nummer-eins-Song. Ich denke, wir sollten ein Porträt über diese Person machen: Lady Gaga'", erzählte Katie im Podcast.

Die Antwort der Produzenten damals war schlicht: "Das ist nichts für uns." Doch ein Jahr später – nachdem Lady Gaga mit Songs wie "Poker Face", "Paparazzi" und "Bad Romance" weiteren Erfolg gefeiert und mit ihrem legendären Fleischkleid bei den MTV Video Music Awards für Aufsehen gesorgt hatte – war das Interesse auf einmal vorhanden. Katie hatte sogar eine kreative Idee für den Beitrag: Sie wollte Nonnen befragen, die Gaga an ihrer katholischen Highschool Sacred Heart im New Yorker Upper East Side unterrichtet hatten. Doch als sie auf dem Whiteboard im Büro nachschaute, auf dem die Storys und ihre zugeordneten Korrespondenten aufgelistet waren, traute sie ihren Augen kaum. Dort stand: "Lady Gaga – Anderson Cooper." Auch ein von ihr vorbereiteter Beitrag über die damalige Außenministerin Hillary Clinton (78) wanderte ohne Vorwarnung zu Kollege Scott Pelley. "Das ist doch reine Manipulation. Für mich ist das die Definition davon", sagte Katie gegenüber Alex.

Dass Katie bei "60 Minutes" nicht immer leichtes Spiel hatte, lag laut ihr unter anderem an einem namentlich nicht genannten Vorgesetzten, der sie schlicht nicht mochte. Sie war zuvor von NBC News und der "Today"-Show zu CBS gewechselt und beschrieb sich selbst als jemanden, der "nicht im CBS-System aufgewachsen" war. Insgesamt verbrachte sie fünf Jahre bei "60 Minutes". In der Vergangenheit hatte sie als erste Frau die alleinige Moderation einer nationalen Abendnachrichtensendung übernommen, als sie 2006 die "CBS Evening News" präsentierte. Zu Lady Gaga fand sie übrigens doch noch einen Weg: 2011 nahm sie an Gagas ABC-Sondersendung "A Very Gaga Thanksgiving" teil.

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Getty Images Journalistin Katie Couric

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Getty Images Lady Gaga bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Katie Couric beim Jury Welcome Lunch des Tribeca Festival 2026 in New York City

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