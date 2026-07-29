Alex Cooper wird mit Babyparty von Freunden überrascht

Alex Cooper (31) ist eigentlich nicht der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht – zumindest nicht bei Feierlichkeiten zu eigenen Ehren. Die 31-jährige Podcasterin hatte bewusst entschieden, keine Babyparty zu veranstalten. Sie habe sich bereits so gesegnet gefühlt, dass eine solche Feier gar nicht nötig sei. Doch ihre Kindheitsfreundinnen ließen sich davon nicht beirren. Ohne lange Diskussionen schmiedeten sie heimlich einen Plan und sorgten dafür, dass Alex eines Morgens schlicht vor vollendete Tatsachen gestellt wurde: Herausputzen, bitte – der Rest wird geregelt. "Ich bereite mich gerade auf meine Babyparty vor, zu der ich hereingelegt wurde", scherzte Alex in einem Video auf Instagram.

"Hi! Weißt du, was wir heute machen? Geh dich fertig machen. Wir sperren dich in dein Zimmer, weil wir dir eine Babyparty schmeißen", zitierte sie ihre Freundinnen auf Instagram. Einzige Information, die Alex vorab erhielt: Die Sache werde "entspannt" sein. Das Motto der Feier war dem Kinderbuch-Klassiker "Make Way for Ducklings" von Robert McCloskey nachempfunden – ausgerechnet Alex' Lieblingsbuch aus Kindheitstagen. Jede Freundin hatte ihr eigenes Lieblingsbuch aus frühen Jahren mitgebracht und darin eine persönliche Nachricht für das ungeborene Kind hinterlassen. Besonders bewegend: Auch Ehemann Matt Kaplan, Filmproduzent und Mitgründer des Unwell Networks, hatte sich an der Aktion beteiligt. "Matt ist beim Schreiben emotional geworden", verriet eine Freundin im Hintergrund des Videos. "Er meinte: 'Das ist das erste Mal, dass ich meinem Baby als Papa geschrieben habe.'" Alex und Matt hatten im April 2024 in einer privaten Zeremonie in Mexiko geheiratet.

Neben dem literarischen Thema steckten noch viele weitere liebevolle Details in der Feier. Handgefertigte Schilder, darunter eines mit der Aufschrift "Big Al's Baby Shower", schmückten die Räumlichkeiten. Besonders charmant: maßgeschneiderte Sweatshirts mit dem Aufdruck "Call Her Mommy" – eine klare Anspielung auf den berühmten Podcast-Titel –, auf denen auch Alex' beide Goldendoodles Henry und Bruce verewigt wurden. Alex hatte ihre Schwangerschaft am 17. Mai 2026 auf Instagram öffentlich gemacht, als sie Fotos mit ihrem wachsenden Babybauch an der Seite von Matt teilte. Zuletzt sprach sie auch offen über ihre Schwangerschaftsgelüste – Donuts und In-N-Out-Burger stehen hoch im Kurs. Die Babyparty war damit mehr als nur ein Fest – sie war ein Liebesbeweis ihrer engsten Vertrauten.

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper auf ihrer Babyparty

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper posiert mit ihrem Geschenk

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Getty Images Alex Cooper und Matt Kaplan beim YouTube Brandcast in New York City, Mai 2026