"Love Story"-Serie: Das sagen Caroline Kennedy und Sohn Jack

Jack Schlossberg (33) hat sich klar zur FX-Serie "Love Story" geäußert – und dabei verraten, wie seine Mutter Caroline Kennedy auf deren Darstellung in der Show reagiert hat. Im Podcast "Next Question" von Katie Couric (69) erzählte der 33-Jährige, er habe seiner Mutter nur einen kurzen Ausschnitt gezeigt, in dem sie zu sehen ist. "Wir haben so sehr gelacht", sagte er. "Die Schauspielerin spielte sie total aufgewühlt und wir haben einfach so sehr gelacht – als ob sich meine Mutter so verhält." Trotzdem stellte Jack klar, dass er niemandem, der die Serie genossen hat, das verdenkt: "Ich möchte klarstellen, dass ich kein Problem mit jemandem habe, der die Show mochte oder gesehen hat. Ich bin froh darüber."

Sein Hauptkritikpunkt an der Serie richtet sich jedoch gegen die Fokussierung auf das Privatleben. "Mein Problem ist, dass wir viele ernste Probleme in unserem Land haben und meine Familie nicht nur Prominente oder Ikonen sind. Das sind Menschen im Dienst der Öffentlichkeit", erklärte er gegenüber Katie Couric. Sein Onkel John F. Kennedy Jr. (†38) sei "eine sehr ernste Person" gewesen, und es störe ihn, dessen Liebesleben zu fiktionalisieren und zu sensationalisieren, ohne seinen ernsthaften Leistungen Anerkennung zu zollen. Auch die Darstellung seines Vaters Edwin Schlossberg amüsierte ihn: "Sie haben meinen Vater in irgendein kariertes Outfit gesteckt. Mein Vater ist der stilbewussteste Mann, den ich je getroffen habe." Die Serie, produziert von Ryan Murphy (60), erzählt die Liebesgeschichte von Kennedy Jr. und Carolyn Bessette Kennedy bis zu ihrem tragischen Flugzeugabsturz 1999.

"Love Story" basiert auf der Biografie von Elizabeth Beller über das Paar. Caroline, die kürzlich erst ihre Tochter Tatiana Schlossberg verloren hat, und ihr Sohn Jack sind Mitglieder einer der bekanntesten politischen Dynastien der USA. Caroline ist die Tochter von US-Präsident John F. Kennedy (†46) und war selbst als US-Botschafterin tätig. Gemeinsam mit ihrem Mann Edwin, mit dem sie drei Kinder hat, lebt sie weitgehend zurückgezogen vom Rampenlicht – was Jacks Reaktion auf die öffentliche Inszenierung seiner Familie in der Serie nachvollziehbar erscheinen lässt.

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Getty Images Jack Schlossberg und Caroline Kennedy nehmen den Courage Award 2025 entgegen

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Slaven Vlasic/Getty Image Caroline Kennedy, Tochter von John F. Kennedy

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Getty Images Caroline Kenndy, Edwin Schlossberg und ihr Sohn John im Mai 2015