Dieses London-Haus von Madonna sorgt wieder für Wirbel

In London steht ein ganz besonderes Haus zur Miete bereit: das frühere Zuhause von Madonna (67) und Regisseur Guy Ritchie (57) im noblen Stadtteil South Kensington. Die Sängerin und der Filmemacher, die sich Ende 2025 nach langer Zeit wieder gemeinsam gezeigt hatten, bewohnten das Haus in der Queen's Gate Mews Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre. Doch nicht nur das macht die Immobilie so besonders – das Haus ist auch aus mehreren Filmproduktionen bekannt. Wer rund 10.500 Euro im Monat ausgeben möchte, kann dort künftig einziehen.

Laut der zuständigen Immobilienagentur erstreckt sich das Haus über zwei Stockwerke und bietet auf knapp 143 Quadratmetern zwei Schlafzimmer sowie einen offenen Wohnbereich, der "eklektisch und in warmen Tönen" gestaltet ist. Besonders bemerkenswert: Guy soll die Küche höchstpersönlich entworfen haben. Dazu kommen eine Bibliothek, ein Esszimmer für sechs Personen, ein Büro sowie ein luxuriöses Badezimmer mit freistehender Badewanne, Mosaikboden und einem freigelegten Backsteinbogen. Elinor Ward, Direktorin bei Dexters South Kensington & Knightsbridge, schwärmt: "Objekte mit dieser Art von Geschichte tauchen einfach nicht oft auf. Das Haus wurde von Madonna und Guy Ritchie bewohnt und diente als Daniel Craigs Zuhause im Film 'Layer Cake'. Es ist voller Charakter, wunderschön ausgestattet und perfekt gelegen für alle, die mitten in South Kensington leben wollen."

Das gepflasterte Innenhof-Ensemble der Queen's Gate Mews hat schon in mehreren Filmproduktionen als Kulisse gedient, unter anderem in Jason Stathams (59) "Bank Job" von 2008, wie Daily Mirror berichtet. Bereits 1970 war er im Kultfilm "Performance" von Nicolas Roeg (†90) und Donald Cammell zu sehen. Die Häuser der Mews gehören heute zu den begehrtesten Immobilien Londons – viele der Gebäude wurden ursprünglich im 18. Jahrhundert als Dienstbotenunterkünfte und Ställe erbaut. Das Haus selbst stammt aus den 1860er Jahren und überstand im Zweiten Weltkrieg sogar einen Bombenangriff unbeschadet.

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Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera

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Getty Images Guy Ritchie und Madonna auf der "I Am Because We Are"-Premiere 2008

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Getty Images Madonna, Guy Ritchie mit den Kindern Rocco Ritchie und Lourdes Leon