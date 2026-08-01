Es ist offiziell: Madonna kommt zur WorldPride Amsterdam

Es ist offiziell: Madonna (67) kommt zur WorldPride 2026 nach Amsterdam! Die Queen of Pop wird am Samstag, den 1. August, beim WorldPride Music Festival in der Veranstaltungshalle AFAS Live auftreten und die Location in einen riesigen Dancefloor verwandeln. Damit ist das tagelange Rätselraten rund um einen möglichen Überraschungsauftritt der Sängerin endlich vorbei. Ihr Set läuft unter dem Motto "Club Confessions" – ein Branding, das Madonna bereits für exklusive Club-Events in Städten wie London und Paris verwendet hat. Mit ihr auf der Bühne stehen außerdem die US-DJane Honey Dijon sowie der britische Housemusiker Stuart Price, so berichtet Bild.

Angedeutet hatte Madonna den Auftritt bereits zu Beginn der Woche mit einem rätselhaften Social-Media-Post auf Niederländisch. "Ik heb iets waar ik over wil praten" – zu Deutsch: "Es gibt etwas, worüber ich sprechen möchte" – schrieb sie dort. Ihre Fans erkannten darin sofort eine Zeile aus ihrem Song "Bring Your Love", den sie gemeinsam mit Popsängerin Sabrina Carpenter (27) veröffentlicht hat. Viele vermuteten daraufhin sofort einen Zusammenhang mit der WorldPride, der weltweit größten internationalen Pride-Veranstaltung, die dieses Jahr zum ersten Mal in Amsterdam stattfindet.

Madonna gilt seit Jahrzehnten als eine der wichtigsten Ikonen der LGBTQIA+-Community. Die Sängerin hat immer wieder betont, wie prägend die Community für ihre Karriere war. "Ich hätte keine Karriere gehabt, wenn die Gay-Community nicht für mich da gewesen wäre", erklärte sie einmal. Und weiter: "Sie nahmen mir die Angst, anders zu sein. Und später gab ich ihnen das Gefühl, ebenfalls keine Angst davor haben zu müssen, anders zu sein." Für ihr jahrelanges Engagement wurde sie 2019 in New York mit dem GLAAD Advocate for Change Award ausgezeichnet. Damals sagte sie: "Für alle ausgegrenzten Gruppen einzustehen, ist eine Pflicht und eine Ehre, die ich niemals ablehnen werde."

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Instagram / madonna Madonna, Februar 2026

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Getty Images Madonna, Mai 2025

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Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien