Königin Camillas Foto mit J.K. Rowling sorgt für Unmut

Ausgerechnet am letzten Tag des Pride Month empfing Königin Camilla (78) die britische Bestsellerautorin J.K. Rowling (60) im Palast von Holyroodhouse in Edinburgh. Anlass war die gemeinsame Leidenschaft beider Frauen für Bücher und Leseförderung bei Kindern. Der offizielle Instagram-Kanal der Royal Family veröffentlichte ein gemeinsames Foto der beiden, begleitet von einer Botschaft über den Wert von Lesen für junge Menschen. Doch statt Begeisterung erntete der Post eine Welle der Kritik. Für viele Nutzerinnen und Nutzer war das Timing alles andere als zufällig – und geradezu provokant. Ein Kommentar unter dem Beitrag brachte die Stimmung vieler auf den Punkt: "Ausgerechnet im Pride Month ist das eine Aussage." Andere fragten im Netz ungläubig: "Wer hat das während des Pride Month abgenickt?"

J.K. Rowling, die mit der "Harry-Potter"-Reihe zur meistgelesenen Autorin der Welt aufstieg, steht seit Jahren wegen ihrer öffentlichen Aussagen zur Geschlechtsidentität in der Kritik. Erstmals sorgte sie 2020 mit Kommentaren für Aufsehen, die von vielen als transphob eingestuft wurden. Seitdem hat sie ihre Position mehrfach bekräftigt und dabei immer wieder betont, nicht gegen Transmenschen zu sein, sondern Frauenrechte zu verteidigen. In einem langen Essay auf ihrer Website schrieb sie: "Ich weigere mich, vor einer Bewegung zu kapitulieren, von der ich glaube, dass sie nachweislich Schaden anrichtet, indem sie versucht, 'Frau' als politische und biologische Kategorie auszuhöhlen." Rowling bezog sich dabei auch auf eigene Erfahrungen als Überlebende sexueller Gewalt und häuslicher Misshandlung. Sie betonte außerdem, sie wolle Transfrauen zwar geschützt sehen, halte aber die Öffnung von Toiletten und Umkleiden für "jeden Mann, der glaubt oder fühlt, er sei eine Frau" für gefährlich für Mädchen und Frauen.

Rund um diese Positionen ist in den vergangenen Jahren ein tiefer Riss durch die "Harry-Potter"-Welt gegangen. Daniel Radcliffe (36) hatte sich bereits kurz nach den ersten umstrittenen Äußerungen klar hinter die LGBTQ-Community gestellt und sagte 2024 in einem Interview im The Atlantic, er sei traurig über die Situation, schätze aber trotzdem die Frau, die ihm seine Karriere ermöglicht habe. Emma Watson (36) betonte in einem Podcast, sie teile Rowlings Sicht auf LGBTQ-Themen nicht, wolle ihre gemeinsame Geschichte aber trotzdem "immer schätzen". Sie ergänzte: "Ich sehe eine Welt, in der wir Menschen einfach wegwerfen. Ich werde immer denken, dass das falsch ist. Ich glaube, niemand ist wegwerfbar." Vor diesem Hintergrund wird nun auch jedes öffentliche Auftreten von Rowling – wie jetzt an der Seite von Camilla – von vielen Fans und Beobachtern besonders genau registriert.

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Getty Images Königin Camilla und J.K. Rowling bei einer Audienz im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh am 30. Juni 2026

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Getty Images J.K. Rowling im Juni 2025

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United Archives GmbH / ActionPress Ron Weasley, Harry Potter und Hermine in "Der Orden des Phönix"