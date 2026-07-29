Hochzeit mit Charles: Camilla war "ein wenig gebrochen"

Königin Camilla (79) und König Charles III. (77) haben im April 2005 geheiratet – doch für Camilla soll der Hochzeitstag alles andere als ein ungetrübtes Glücksgefühl gewesen sein. Adelsbiografin Catherine Mayer beschreibt in ihrem Werk "Divide and Rule: Royal Women and Their Battles", aus dem das Magazin Marie Claire zitierte, wie angespannt Camilla in diesen besonderen Morgen gestartet sein soll. Demnach habe sie sich gebrochen gefühlt und sei zunächst kaum bereit gewesen, überhaupt aus dem Bett zu kommen.

Aus ihrer Bettdecke hervorgelockt haben soll sie dann ausgerechnet ein Gottesdienst, der Camilla und Charles in einem gemeinsamen Vorbereitungsgebet vereinte. Mayer beschreibt dieses Gebet als ein "Bekenntnis zu 'vielfältigen Sünden und Bosheiten', verfasst von Thomas Cranmer für Heinrich VIII." Anschließend zeigten Fotos des Paares jedoch ein ganz anderes Bild: Lachend posierten die beiden auf den Stufen der Kapelle – während der Wind versuchte, Camillas mit Federn verzierten Kopfschmuck wegzuwehen, den sie statt einer traditionellen Tiara gewählt hatte. "Dennoch hat sich diese Tochter und Ex-Ehefrau von Militärs nie von Widrigkeiten die Laune verderben lassen", schreibt Mayer über die heutige Königin.

Dass der Tag für Camilla mit so viel innerem Druck verbunden gewesen sein soll, verwundert kaum angesichts der Geschichte, die hinter dem Paar lag. Camilla und Charles hatten sich bereits Anfang der 1970er-Jahre kennengelernt und verliebt, doch sie galt damals nicht als standesgemäß genug für einen künftigen König. Nach turbulenten Jahrzehnten, in denen die Affäre der beiden öffentlich wurde und Camilla von vielen Briten als Zerstörerin der Ehe von Charles und Prinzessin Diana (†36) betrachtet wurde, heiratete das Paar schließlich 2005. Über 20.000 Menschen jubelten ihnen damals in den Straßen von Windsor zu. Ihren endgültigen Rückhalt im Königshaus erhielt Camilla kurz vor dem Tod von Königin Elizabeth II., die öffentlich erklärte, es sei ihr "aufrichtiger Wunsch", dass Camilla nach ihrem Tod den Titel einer Königingemahlin tragen solle – was mit der Krönung im Mai 2023 Wirklichkeit wurde.

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Getty Images Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit am 9. April 2005

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Getty Images König Charles und Königin Camilla bei ihrer Hochzeit in Windsor, 2005

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, USA-Staatsbesuch am 30. April 2026