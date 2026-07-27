Meghans Urlaubsfotos lassen William angeblich kochen

Herzogin Meghan (44) sorgt mit neuen Urlaubsbildern erneut für Aufsehen: Auf Instagram teilte Meghan jetzt Eindrücke der jüngsten Englandreise mit Prinz Harry (41) und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet. Unter der schlichten Bildunterschrift "Summer Holiday" ist unter anderem zu sehen, wie Harry mit den Kids einen von hohen Hecken gesäumten Weg entlangspaziert, beide Kinder tragen Blumensträuße in den Händen. Wie Fox News Digital berichtet, soll das Foto auf dem Anwesen Althorp entstanden sein – jenem Besitz der Familie Spencer, auf dessen Insel im See Prinzessin Diana (†36) ihre letzte Ruhestätte gefunden hat. Genau diese Aufnahme bringt nun Royal-Experten auf die Palme.

Hilary Fordwich sagt beispielsweise dazu: "Nicht nur, dass Prinz William über eine solche Kommerzialisierung von Althorp in einem so kitschigen, geschmacklosen Medienbeitrag wütend sein dürfte – es wird seinen Widerwillen weiter schüren, sodass er jede bedeutende Rückkehr verhindern wird." Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams sieht die Sache etwas differenzierter. Er betonte gegenüber Fox News Digital, dass die Spencers dem Paar den Besuch auf dem Anwesen offenbar gestattet hätten und der Post daher "zulässig" sei. Außerdem hob er hervor, dass Harry und Meghan nach dem Familientreffen mit König Charles (77) und Königin Camilla (79) bislang geschwiegen hätten: "Das Wichtige ist das Schweigen, das Harry und Meghan nach dem Treffen mit König Charles und Königin Camilla irgendwie aufrechterhalten haben, im Gegensatz zu dem, was früher passiert ist."

Meghan und Harry hatten bei ihrem Besuch und Urlaub in Großbritannien offenbar auch König Charles und Königin Camilla getroffen – das erste Mal seit Jahren. Charles soll seine Enkelkinder Archie und Lilibet zuletzt 2022 gesehen haben. Die britische Rundfunkjournalistin und Fotografin Helena Chard bezeichnete Meghans Entscheidung, die privaten Familienbilder öffentlich zu teilen, als "vorhersehbar". "Es knüpft sie an die Geschichte, ohne einen Titel zu verwenden. Es zeigt aber auch eine gewisse Spannung: Man will die royale Geschichte, wenn sie nützt, und hält Distanz, wenn sie es nicht tut", sagte Helena gegenüber Fox News Digital. Prinz Harry hat zu Althorp eine besonders enge Verbindung, schließlich ist das Anwesen die Heimat von Dianas Familie und seit ihrem Tod 1997 ein hoch emotionaler Ort für die Royals.

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Prinz Archie und Prinz Harry laufen

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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