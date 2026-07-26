Camilla kontert 80. Geburtstag mit trockenem Spruch

Königin Camilla (79) wird am 17. Juli 2027 80 Jahre alt – und ihre Freunde erinnern sie schon jetzt an den runden Geburtstag. Mit einem trocken-humorvollen Kommentar konterte die Royal, als Biograf Gyles Brandreth (78) sie kürzlich auf das bevorstehende Jubiläum ansprach. Dem Magazin Hello! erzählte er, wie Camilla reagierte: Wenn man erwähne, dass im nächsten Jahr der große Tag anstehe, verziehe sie das Gesicht und sage: "Danke, dass Sie mich daran erinnern." Gyles Brandreth beschreibt die Königin aber als jemanden, der dem nahenden Meilenstein trotz allem mit Gelassenheit begegnet.

Gyles betonte außerdem, dass Camilla ihren aktuellen Lebensabschnitt insgesamt positiv bewertet. "Sie ist an einem guten Ort, aber wenn man zu ihr sagt: 'Gut gemacht, es läuft so gut', zuckt sie mit den Schultern und sagt: 'Nun, weiter geht's'", berichtete er gegenüber Hello!. Gleichzeitig machte der Biograf deutlich, dass die Königin keineswegs kürzertreten möchte. "Gerade wenn alle anderen anfangen, es ruhiger angehen zu lassen, müssen König Charles III. und Camilla jetzt richtig loslegen", so Gyles über Camilla und Charles. Der Eindruck, dass sie das widerwillig tue, entstehe dabei nie.

Große Geburtstagspartys liegen Camilla ohnehin nicht besonders am Herzen. Laut Gyles sehe sie Geburtstage nicht als große Sache – stattdessen sei ihr die gemeinsame Zeit mit der Familie das Wichtigste. "Familie ist ihr sehr wichtig, das ist ihre Art zu feiern", so der Biograf. Ihren 79. Geburtstag im Juli dieses Jahres beging sie vergleichsweise schlicht. Der offizielle Instagram-Account des Königshauses veröffentlichte anlässlich des Ehrentags ein Porträt von Camilla, das sie im State Drawing Room von Hillsborough Castle in Nordirland zeigt – in einem leuchtend blauen Kleid und mit einer Brosche, die einst der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) gehört hatte.

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Getty Images Queen Camilla bei der ersten RHS Sandringham Flower Show auf dem Royal Sandringham Estate in Norfolk

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Getty Images Königin Camilla fächert König Charles III. Luft bei einem Besuch der Dorset Opera in Blandford Forum

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https://www.instagram.com/p/CrohoRtIEvX/ Anlässlich dieses Jubiläums hat das britische Königshaus ein neues offizielles Porträt der Königin veröffentlicht, aufgenommen vom renommierten königl