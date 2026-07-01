Olivia Culpo zeigt das geheime Babyzimmer fürs zweite Kind

Olivia Culpo (34) und ihr Mann Christian McCaffrey (30) erwarten ihr zweites Kind – und das Babyzimmer ist schon fertig eingerichtet. Das Geschlecht des Babys kennt das Paar noch nicht, doch das hat die Vorbereitung auf die Ankunft nicht gebremst. Das Model teilte vor Kurzem in ihrer Instagram-Story einen Blick in das frisch hergerichtete Kinderzimmer und gewährte ihren Followern damit einen intimen Einblick in die Familienplanung der beiden.

Bei dem neuen Babyzimmer handelt es sich um ein Gästezimmer, das normalerweise den Kindern von Olivias Schwester Aurora Culpo als Schlafplatz dient, wenn diese zu Besuch kommen. "Ich wollte die Einzelbetten behalten, weil Remi und Soleil hier schlafen, wenn sie vorbeikommen", erklärte Olivia. Das Zimmer ist in Beigetönen gehalten und mit Tiermotiven dekoriert. Dazu gesellen sich ein Kinderbett sowie ein weißer Bouclésessel mit passendem Hocker. Auf ein aufwendiges Raumkonzept verzichtete Olivia bewusst: "Wir kennen das Geschlecht des Babys noch nicht, daher fühlt sich das für jetzt perfekt neutral an." Außerdem betonte sie, dass Neugeborene ohnehin kaum in ihrem eigenen Zimmer schlafen, da sie rund um die Uhr gefüttert werden müssten. "In diesen frühen Tagen braucht man wirklich nur eine Wiege und eine Brust oder Flasche", so Olivia weiter.

Auch abseits ihrer eigenen wachsenden Familie gibt es Nachwuchsnews: Schwester Aurora begrüßte im Mai ihre Tochter Selene – ihr drittes Kind und das erste gemeinsame mit ihrem Verlobten Zac. Gegenüber dem Magazin People schwärmte die 37-Jährige: "Ihr Bruder und ihre Schwester lieben sie jetzt schon so sehr." Olivia selbst widmete ihrem Mann Christian anlässlich des Vatertags am 20. Juni einen rührenden Post auf Instagram: "Mein größtes Geschenk ist zu wissen, dass unsere Kinder mit dir als ihrem Vater aufwachsen dürfen."

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Getty Images Olivia Culpo im Februar 2025 in New Orleans, Louisiana

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Instagram / oliviaculpo Das Babyzimmer für Olivia Cupos zweites Kind

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Getty Images Christian McCaffrey und Olivia Culpo bei Abercrombie & Fitchs Fashion Presentation zum Super Bowl in San Francisco