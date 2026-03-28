Olivia Culpo teilt zauberhaften Moment mit Tochter Colette

Olivia Culpo (33) kann ihr Glück als Mutter kaum fassen. Das Model teilte auf Instagram ein entzückendes Video ihrer acht Monate alten Tochter Colette Annalise McCaffrey. In dem Clip, den die 33-Jährige in ihrer Story veröffentlichte, ist die kleine Colette auf dem Boden zu sehen, während sie umgeben von buntem Spielzeug fröhlich vor sich hin kichert. Im zweiten Teil des Videos wird es noch niedlicher: Olivia kitzelt ihre Tochter am Bauch und küsst sie liebevoll ins Gesicht. Auch Hund Oliver Sprinkles ist mit von der Partie und wuselt durchs Bild.

"Es gibt keinen besseren Klang auf der Welt", schrieb Olivia zu dem herzerwärmenden Moment mit ihrer Tochter. Die ehemalige Miss Universe und ihr Ehemann Christian McCaffrey (29), Footballspieler bei den San Francisco 49ers, waren im Juli 2025 zum ersten Mal Eltern geworden. Das war etwas mehr als ein Jahr, nachdem sich die beiden in Rhode Island das Jawort gegeben hatten. Bereits bei der Verkündung ihrer Schwangerschaft im März 2025 hatte Olivia sich gegenüber People überglücklich gezeigt: "Ich bin so aufgeregt und dankbar, schwanger zu sein. Davon habe ich schon lange geträumt. Es ist etwas ganz Besonderes."

Obwohl Colette noch nicht einmal ein Jahr alt ist, gehört sie bereits zu den treuen Fans ihres Vaters bei dessen Footballspielen. Christian erzählte im Dezember 2025 gegenüber People, wie viel es ihm bedeutet, seine Familie im Stadion zu haben: "Es bedeutet alles, dass meine Familie mir beim Spielen zusieht. Ich konnte als Kind meinem Vater beim Spielen zuschauen. Ich weiß, dass meine Tochter sich nicht daran erinnern wird, aber allein das Wissen, dass sie da war und dabei sein konnte, während ich gespielt habe, bedeutet mir sehr viel." Als er auf die süßen Spieltag-Outfits seiner Tochter angesprochen wurde, scherzte der Sportler: "Wenn du ihre Mama kennst, dann weißt du, dass sie sie auf jeden Fall herausputzen wird."

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit ihrer Tochter Colette, Dezember 2025

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Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo mit ihrer Tochter Colette bei einem Spiel der 49ers

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo mit Tochter Colette, Dezember 2025