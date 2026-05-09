Olivia Culpo und Christian McCaffrey erwarten zweites Kind

Olivia Culpo (34) teilt doppelte Freude mit ihren Fans: Das Model feiert nicht nur ihren 34. Geburtstag, sondern verkündet gleichzeitig, dass sie und ihr Ehemann Christian McCaffrey (29) ihr zweites gemeinsames Baby erwarten. Die frohe Botschaft macht Olivia am Freitag, den 8. Mai, auf Instagram öffentlich. Auf den Fotos ist das Paar bei einem idyllischen Picknick zu sehen – mit dabei ihre neun Monate alte Tochter Colette, Familienhund Oliver und ein Streifen Ultraschallbilder, der unübersehbar auf dem Picknickdeckchen liegt. In der Bildunterschrift schwärmt das Paar: "Bestes Geburtstagsgeschenk. Baby #2 kommt bald."

Bereits im Juli vergangenen Jahres hatten Olivia und Christian mit einem gemeinsamen Instagram-Post die Geburt von Tochter Colette bekanntgegeben und dazu emotionale Schwarz-Weiß-Fotos direkt nach der Entbindung geteilt. Kurz darauf gewährte die Influencerin ihren Followern in ihren Storys weitere Einblicke und beschrieb die Geburt als "die beängstigendste und zugleich lohnendste Erfahrung", wie das Magazin People berichtete. In einem Gespräch im Podcast "The Squeeze" erzählte Olivia später offen, wie sehr sich ihr Alltag seitdem verändert hat. Sie habe sich anfangs gesorgt, ob eine Tochter ihre beruflichen Pläne ausbremsen könnte, und sprach darüber, wie einschneidend es sei, plötzlich für einen kleinen Menschen körperlich verantwortlich zu sein.

Im selben Podcast betonte Olivia aber auch, wie sehr sie sich in dieser neuen Lebensphase auf Christian verlassen kann. Die Schauspielerin und der Footballstar versuchen, eine Balance zwischen Karriere und Familienleben zu finden, und Olivia macht deutlich, dass für sie letztlich die Familie an erster Stelle steht. Sie erklärte, sie sei dankbar für ihre beruflichen Möglichkeiten, wisse aber, dass sie ihr Baby immer priorisieren würde. Wie wichtig ihr ihre kleine Tochter ist, zeigte sie kürzlich auch mit liebevollen Gesten im Alltag, etwa als sie Colette zu einem Feiertag mit besonders edlen Geschenken verwöhnte. Die frischgebackenen Eltern präsentieren ihr Familienleben immer wieder in liebevollen Social-Media-Posts – nun mit der Aussicht, dass Colette schon bald ein kleines Geschwisterchen an ihrer Seite haben wird.

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Getty Images Christian McCaffrey und Olivia Culpo bei Abercrombie & Fitchs Fashion Presentation zum Super Bowl in San Francisco

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit ihrer Tochter Colette, Dezember 2025

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit Tochter Colette und ihrem Familienhund