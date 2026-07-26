Zweite Schwangerschaft: Olivia Culpo plant Kaiserschnitt

Olivia Culpo (34) hat auf TikTok verraten, wie die Geburt ihres zweiten Kindes ablaufen soll. Die Ex-Miss-Universe befindet sich mittlerweile im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft und setzt dabei erneut auf einen Kaiserschnitt. "Der Plan ist, dass ich einen Kaiserschnitt bekomme, weil ich im Juli letzten Jahres schon einen hatte", erklärt das Model in dem Video und betont: "Eine vaginale Geburt nach einem Kaiserschnitt ist also keine Option." Ihr Ehemann, NFL-Star Christian McCaffrey (30), steckt derzeit mitten im Trainingslager der San Francisco 49ers – die Geburt musste also rund um seinen Zeitplan geplant werden.

Den Termin für den Kaiserschnitt hat Olivia ganz bewusst auf einen ruhigeren Tag in Christians Kalender gelegt. "Ich habe es auf einen Tag geplant, an dem Christian einen etwas entspannteren Zeitplan hat", verrät die Zweifachmama in spe und führt weiter aus: "Es ist ein freier Tag für ihn, sodass er einfach zur Geburt kommen kann. Danach muss er aber wieder zurück. Es wird also anders sein als meine erste Geburt." Auch wenn der Footballspieler nach der Geburt nicht lange bleiben kann, wird Olivia nicht allein sein. "Ich bin dankbar für mein Dorf", sagt sie – und fügt scherzhaft hinzu: "und mein großes Sicherheitsteam."

Olivia und Christian hatten ihre zweite Schwangerschaft bereits im Mai verkündet – und das gleich doppelt feierlich: Die Nachricht fiel auf Olivias 34. Geburtstag. Seither hat das Model offen über seine Erfahrungen mit der Mutterschaft gesprochen. Im "The Squeeze"-Podcast beschrieb sie den Alltag mit Baby als mal "beängstigend", mal "aufregend": "Jeder Tag ist so anders, und ich versuche wirklich, den Moment zu genießen, weil ich weiß, dass die Zeit so schnell vergeht." Colette, die gemeinsame Tochter von Olivia und Christian, feierte kürzlich ihren ersten Geburtstag.

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Getty Images Olivia Culpo im Februar 2025 in New Orleans, Louisiana

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Instagram / oliviaculpo Model Olivia Culpo und NFL-Star Christian McCaffrey

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Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo mit ihrer Tochter Colette bei einem Spiel der 49ers