Erstes Ostern: Olivia Culpo schenkt Tochter Mini-Louboutins

Olivia Culpo (33) macht aus Ostern ein glamouröses Ereignis für ihre acht Monate alte Tochter Colette. Das Model präsentierte in einem TikTok-Video stolz den Osterkorb, den es für seine Tochter zusammengestellt hat – und der hat es in sich. Neben Kuscheltieren, Büchern und Osterspielzeug sorgte vor allem ein Geschenk für Aufsehen: ein Paar winzige Christian-Louboutin-Ballerinas. "Ich konnte einfach nicht widerstehen", erklärte Olivia in ihrem Video. "Ich habe ihr ihr erstes Paar Louboutins gekauft. Ja, ich weiß, dass das lächerlich ist, aber sie ist meine erste Tochter, und das kleine Baby in mir hat geschrien, als ich diese online gesehen habe."

Die rosa Satin-Schuhe mit den charakteristischen roten Sohlen sind online für 325 Dollar [ca. 283 Euro] erhältlich und verfügen über eine große Schleife auf jedem Schuh. "Und die kleine rote Sohle? Macht ihr Witze? Ich werde sie tragen, wenn sie fertig ist", schwärmte die 33-Jährige weiter. Gegenüber People erklärte sie auch, warum sie bei Ostern besonders viel Aufwand betrieb: Sie habe sich schuldig gefühlt, weil sie zum Valentinstag nichts Besonderes für Colette gemacht habe. "Ich sah, dass viele Mütter viel für den Valentinstag gemacht haben, und ich habe nichts gemacht", sagte sie und ergänzte: "Und ich dachte, hier kann ich mich rehabilitieren." Der personalisierte Osterkorb enthält außerdem monogrammierte Bloomers von Etsy, ein passendes Ostergeschirr-Set sowie einen Hasen mit einer zehn Sekunden langen individualisierten Botschaft von Olivia und ihrem Ehemann Christian McCaffrey (29).

Seit der Geburt ihrer Tochter lässt die Web-Bekanntheit ihre Fans regelmäßig an ihrem Mamaglück teilhaben. Vor einer Woche begeisterte Olivia auf Instagram mit einem besonders süßen Video. Zu sehen war Colette, wie sie fröhlich umgeben von buntem Spielzeug auf dem Boden kicherte. Später kitzelte das Model ihre Tochter am Bauch und küsste sie liebevoll ins Gesicht – sogar der Familienhund Oliver Sprinkles drehte eine Runde durchs Bild. "Es gibt keinen besseren Klang auf der Welt", schwärmte Olivia zu dem Video.

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TikTok / oliviadangerculpo Olivia Culpo zeigt die Schuhe ihrer Tochter

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TikTok / oliviadangerculpo Olivia Culpo zeigt die Schuhe ihrer Tochter

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TikTok / oliviadangerculpo Olivia Culpo präsentiert den Osterkorb ihrer Tochter