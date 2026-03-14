Christian McCaffrey und Olivia Culpo verzaubern bei Date

Olivia Culpo (33) und Christian McCaffrey (29) haben sich am Mittwochabend Zeit füreinander genommen und wurden gemeinsam bei einem romantischen Dinner-Date in Santa Monica gesichtet. Das Ehepaar besuchte das italienische Restaurant Giorgio Baldi und zeigte sich dabei stilsicher. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, ist zu sehen, dass die 33-jährige Moderatorin und ehemalige Miss Universe eine braune Lederjacke mit Jeans und braunen Wildlederschuhen trug.

Der 29-jährige Footballspieler der San Francisco 49ers setzte auf eine braune Jacke über einem schwarzen Shirt und trug dazu eine schwarze Hose. Die beiden wirkten entspannt und genossen ihren Abend zu zweit in dem beliebten Lokal. Seit 2019 sind Olivia und Christian ein Paar. Im Juni 2024 gaben sich das Model und der Sportler dann das Jawort bei einer Hochzeit in Rhode Island. Nur ein Jahr später, im Juli 2025, machte die Geburt ihrer ersten Tochter das Familienglück perfekt.

Im September brachte die Influencerin ihre Tochter Colette zum ersten Mal zu einem NFL-Spiel mit, um Christian von den Rängen aus anzufeuern. Für die kleine Familie war es ein ganz besonderer Moment. Olivia hatte 2012 den Titel der Miss Universe gewonnen und ist seitdem als Model und Moderatorin tätig. Christian, der Sohn des ehemaligen NFL-Spielers Ed McCaffrey, gilt als einer der talentiertesten Running Backs der Liga und hat bereits zahlreiche Erfolge in seiner Karriere gefeiert.

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Getty Images Christian McCaffrey und Olivia Culpo bei Abercrombie & Fitchs Fashion Presentation zum Super Bowl in San Francisco

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

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Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo mit ihrer Tochter Colette bei einem Spiel der 49ers