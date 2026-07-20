Strandmoment mit Babybauch: Olivia Culpo strahlt im Bikini

Olivia Culpo (34) präsentiert ihren Babybauch in einem Bikini-Look und strahlt dabei um die Wette mit der Sommersonne: Das Model zeigte sich vergangenen Samstag in Rhode Island und teilte die Schnappschüsse auf Instagram. In dem weißen und roten Blumen-Bikini des Labels Alexandra Miro, kombiniert mit einer schwarzen Sonnenbrille, lehnte die 34-Jährige entspannt in einem Stuhl am Strand des Ocean House. Auf einem der Bilder legt sie liebevoll eine Hand auf ihren Babybauch und blickt dabei aufs Wasser hinaus – ein zärtlicher Moment, den sie mit ihren Followern teilte.

Olivia erwartet gemeinsam mit ihrem Mann Christian McCaffrey (30) ihr zweites Kind. Bereits im Mai hatte das Paar die Schwangerschaft auf Instagram bekannt gegeben – passenderweise an Olivias Geburtstag. Zu sehen war ein Kuss zwischen den beiden, während Töchterchen Colette auf dem Schoß des Models saß. Dazu schrieb Olivia: "Bestes Geburtstagsgeschenk. Baby #2 kommt bald." Tochter Colette hatte das Paar bereits 2025 willkommen geheißen.

Seitdem Olivia Mutter geworden ist, hat sich auch ihr Alltag verändert – besonders, was Mode angeht. Gegenüber Us Weekly verriet sie im Dezember 2025: "Wenn man Mutter ist, muss man wirklich Wege finden, sein Leben zu vereinfachen. Man hat nicht genug Zeit, sich durch Kleiderstapel zu wühlen, und man will es auch nicht – man will Zeit mit seinem Baby verbringen." Auch Christian hat die neue Lebensphase sichtlich geprägt. "Zu beobachten, wie Olivia eine Mutter wird, war so toll", sagte der NFL-Spieler jüngst gegenüber Us Weekly. "Als Vater einer Tochter wird man definitiv weicher. Das sage ich, egal was irgendwer sagt."

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Getty Images Olivia Culpo, Schauspielerin

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Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo am Strand, Juli 2026

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Instagram /oliviaculpo Olivia Culpo mit Tochter Colette, November 2025