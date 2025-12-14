Ricky Gervais ehrt verstorbenen "After Life"-Hund mit Statue

Comedian Ricky Gervais (64) hat in Hemel Hempstead eine außergewöhnliche Statue enthüllt: Sie ehrt Vislor Antilly, die Schäferhündin, die in seiner Netflix-Serie "After Life" die treue Begleiterin Brandy spielte. Das Monument steht direkt neben der bekannten "After Life"-Bank, die sich ebenfalls in Hemel Hempstead, dem Drehort der Serie, befindet. Ricky würdigte Antilly in einer rührenden Ansprache als seine "liebste Co-Darstellerin" und erinnerte daran, wie sehr die Hündin jede Szene gestohlen habe. "Ich bin hier, um diese wunderschöne Statue von Antilly, dem Wunderhund, oder Anti, wie sie ihre Freunde nannten, oder Brandy, wie sie in 'After Life' heißt, zu enthüllen", erklärte Ricky in einem Instagram-Video. Die Idee für das Denkmal hatte Netflix, um dem tierischen Star Tribut zu zollen.

In den sozialen Medien teilte Netflix zudem ein emotionales Statement und erklärte, wie sehr Antilly vermisst wird. Die Hündin, deren Tod Anfang des Jahres bekannt wurde, war für viele treue Zuschauer der Serie ein Highlight. Ricky selbst zeigte sich sichtlich gerührt und lud Serienfans ein, dem Denkmal vor Ort einen Besuch abzustatten. Der Comedian, der als großer Tierschützer gilt, nutzte die Gelegenheit auch, um auf die Wichtigkeit von Spenden für Tier- und Wohltätigkeitsorganisationen hinzuweisen. Er selbst spendete eigenen Angaben zufolge umgerechnet bereits rund 5,7 Millionen Euro. Ein Großteil der Summe kam durch seine Stand-up-Programme zusammen.

Die Hündin Antilly hatte über die Jahre nicht nur in "After Life", sondern auch in den Herzen der Fans einen festen Platz eingenommen. Ricky selbst betonte immer wieder, wie tief die Arbeit mit dem Tier ihn berührt und inspiriert habe. Die Serie, die von 2019 bis 2022 lief, zeigte ihn als trauernden Journalisten Tony Johnson, dessen Verbindung zu seinem Hund Brandy ihm in einer schwierigen Lebenskrise Hoffnung gab. Nun, da Antilly nicht mehr lebt, bleibt die Statue als Zeichen für all jene, die sich an die herzerwärmenden Szenen erinnern möchten – und als Dank an einen unvergesslichen vierbeinigen Star.

Netflix "After Life"-Star Ricky Gervais mit der Hündin Anti

Getty Images Ricky Gervais im Januar 2020

Getty Images Ricky Gervais beim Tribeca Film Festival 2016