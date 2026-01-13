Stephen Merchant und Kumpel Ricky Gervais sprechen kaum noch

Stephen Merchant (51) hat offenbart, dass er und Ricky Gervais (64) kaum noch Kontakt haben – obwohl sie früher unzertrennlich wirkten und mit "The Office", "Extras" und "Life’s Too Short" Comedy-Geschichte schrieben. In einem Gespräch mit The Times schilderte Stephen, dass sie mittlerweile "recht getrennte Leben" führen. Der 51-Jährige arbeitet meist zu Hause in London an Drehbüchern und seinem nächsten Stand-up – während Ricky mit "After Life" und seinem Netflix-Special "Mortality" für Gesprächsstoff sorgte. Schon früher, so Stephen, hätten sie unterschiedliche Lebensrhythmen gehabt: "Ricky pflegte zu scherzen, er sei 13 oder 14 Jahre älter als ich. Während ich meinen Lieblingsclub entdeckte, entdeckte er seinen Lieblingssessel."

Von einem angeblichen Streit mit Ricky will Stephen nichts wissen. Bereits 2022 sagte er gegenüber Independent: "Wann immer Menschen nicht mehr so eng zusammenarbeiten wie früher, wird sofort angenommen, dass es zu einem Zerwürfnis gekommen ist." Auch Spekulationen, er habe mit einem Tweet Rickys Projekt "After Life" kritisiert, wies er zurück: Er habe die Serie gar nicht gesehen. Im "Blocks Podcast" von Neal Brennan sprach er kürzlich über die gemeinsame Anfangszeit: Er sei damals "extrem fokussiert" gewesen, habe an der Uni Film studiert und sei regelrecht besessen von Dramaturgie und Struktur gewesen, während Ricky ein "instinktives komisches Talent" besaß, wie er es nannte.

Berühmt zu sein, findet Stephen angenehm, solange er nicht überall erkannt wird: Er scherzte, es sei schön, wenn Leute ihn auf der Straße wegen seiner Arbeit wiedererkennen und nicht nur wegen seiner 2,01 Meter Körpergröße. Im Interview mit The Times gab er außerdem Einblicke in seine kreative Entwicklung und den Druck nach einem globalen Phänomen wie "The Office". Er habe sich zeitweise gefühlt, als konkurriere er nur noch mit seinem eigenen frühen Erfolg. Auf dem Plan stehen nun ein Actionthriller, ein Science-Fiction-Film und eine Romcom.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ricky Gervais und Stephen Merchant

Getty Images Ricky Gervais und Stephen Merchant bei der HBO-Session der TCA Press Tour 2010 in Pasadena

Getty Images Ricky Gervais bei seiner Walk-of-Fame-Zeremonie, Mai 2025