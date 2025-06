So luxuriös lebt Ricky Gervais in 17-Millionen-Euro-Anwesen

Ricky Gervais (64) hat auf Instagram Einblicke in sein beeindruckendes Anwesen im Londoner Stadtteil Hampstead gewährt. Der Comedian, der das Anwesen im Wert von 17 Millionen Euro im vergangenen Jahr erworben hat, entschied sich insbesondere wegen des großen Gartens dafür. Das Grundstück bietet alles, was das Herz begehrt: ein riesiger Tennisplatz – der eigens eine frühere Basketballfläche ersetzt – sowie perfekt gepflegte Rasenflächen und üppige Blumenbeete. In einem humorvollen Post schrieb Ricky dazu: "Die Babyfüchse haben das Tennisnetz angeknabbert. Kleine B*starde."

Das Anwesen bietet laut DailyMail neben dem weitläufigen Garten neun Schlafzimmer, luxuriöse Badezimmer, eine hochmoderne Küche und sogar ein Fitnessstudio mit hoher Decke. Dennoch räumte Ricky jüngst ein, dass das Haus vermutlich nicht sein "Forever Home" sein werde. Seine langjährige Partnerin Jane Fallon mache sich Gedanken, wie das Paar in den 80ern mit all den Treppen umgehen solle. Während eines Vlogs auf X äußerte Ricky scherzhaft, er könne sich vorstellen, einfach ein Team aus Ärzten, Pflegern und einem persönlichen Fahrer einziehen zu lassen, um das Problem zu lösen, anstatt erneut umzuziehen.

Vergleicht man dies mit Ricky und Janes früherem Lebensstil, wird der Kontrast deutlich: Ihr erster gemeinsamer Wohnort war eine Einzimmerwohnung in einem heruntergekommenen Viertel über einer dubiosen Sauna. Heute zählt Ricky zu den erfolgreichsten Entertainern der Welt, unterstützt durch Mega-Deals wie mit Netflix, die zum Beispiel seine Serie "After Life" ausstrahlen. Für seine Leistungen hat er kürzlich sogar einen Stern auf dem legendären Walk of Fame bekommen. Ricky und Jane, die seit über 40 Jahren ein Paar sind, teilen neben ihrer Londoner Villa auch eine Immobilie in Marlow und zwei Apartments in New York City. Geheiratet oder Kinder bekommen haben die zwei nie.

Getty Images Ricky Gervais, Komiker

Getty Images Ricky Gervais mit seiner Partnerin Jane Fallon im Mai 2025

Netflix "After Life"-Star Ricky Gervais mit der Hündin Anti