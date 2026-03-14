Ricky Gervais' Partnerin Jane macht Krebsdiagnose öffentlich

Jane Fallon, die langjährige Partnerin von Comedian Ricky Gervais (64), hat ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Die 65-Jährige teilte ihren Followern auf Instagram mit, dass vor rund einem Monat die Diagnose gestellt wurde. In ihrem Beitrag, den sie mit einem aktuellen Selfie von sich versah, erklärte sie: "Vor etwa einem Monat wurde bei mir Brustkrebs diagnostiziert – zum Glück sehr früh und die Prognose ist hervorragend." Die Autorin und Produzentin verriet weiter, dass die Krankheit bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden sei, obwohl sie keinerlei Symptome verspürt hatte. Ein Radiologe habe etwas bemerkt und sie daraufhin zu weiteren Tests geschickt.

In den vergangenen Wochen hat Jane zahlreiche Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen. "Seitdem hatte ich weitere Mammografien, Biopsien und ein MRT, um die Problemzone genau zu lokalisieren. Es war wirklich viel, das will ich nicht leugnen", schilderte sie ihren Followern. Ihre Operation steht übernächste Woche an, und Jane betonte: "Ich möchte es einfach nur noch hinter mich bringen." Trotz der belastenden Situation zeigte sie sich zuversichtlich und erklärte, dass sie hervorragend betreut werde und alles gut werden würde. In den Kommentaren unter ihrem Beitrag meldeten sich zahlreiche Fans sowie Kolleginnen und Kollegen zu Wort, die ihr viel Kraft und alles Gute für die bevorstehende Operation wünschten.

Jane und Ricky sind bereits seit den frühen 1980er-Jahren ein Paar und leben heute gemeinsam in einem Luxus-Anwesen in London. Kennengelernt haben sich die beiden während ihres Studiums am University College London. Geheiratet haben sie nie – "Ich sehe keinen Sinn darin", erklärte Ricky 2010 gegenüber der Times. "Wir sind ja praktisch verheiratet. Wir teilen alles, und unsere Scheinehe hält sogar länger als eine richtige." Jane machte sich zunächst als Produzentin von Fernsehserien einen Namen, unter anderem bei der langjährigen BBC-Soap "EastEnders", bevor sie sich verstärkt dem Schreiben zuwandte und mehrere erfolgreiche Romane veröffentlichte.

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Getty Images Ricky Gervais mit seiner Partnerin Jane Fallon im Mai 2025

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Instagram / janefallon2 Jane Fallon teilt auf Instagram ihre Krebsdiagnose im März 2026

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ActionPress Ricky Gervais und Jane Fallon, Januar 2020