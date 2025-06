Comedian Ricky Gervais wird auf dem Walk of Fame verewigt

Ricky Gervais (63) kommt eine große Ehre zuteil: Der Komiker durfte sich am vergangenen Freitag auf dem Hollywood Walk of Fame verewigen. In seiner Rede während der Zeremonie zeigte Ricky sich allerdings bodenständig und betonte, die Auszeichnung sei gar nicht unbedingt auf sein Talent zurückzuführen. "Ich würde gerne behaupten, dass es an meinem unübertroffenen Genie liegt, aber um ehrlich zu sein, ist es ein Cocktail aus Glück, Beharrlichkeit und ein bisschen gegen den Strom schwimmen", meinte der Brite laut Entertainment Weekly. Tatsächlich ist Ricky für seine scharfe Zunge und den spitzen Humor bekannt.

Eigentlich findet der "The Office"-Darsteller es aber ganz gut, auch mal für Kontroversen zu sorgen. "Wir hatten ein paar merkwürdige Jahre mit Cancel Culture, in denen einem vorgeschrieben wurde, worüber man lachen und worüber man nicht reden darf. Aber wir haben uns gewehrt und gewonnen", stellte Ricky klar. Wenn man polarisiere, gebe es immer genauso viele Leute, die einen hassen, wie Leute, die einen lieben – das sei ihm bewusst. "Aber die, die dich hassen, sollten dich nicht beeinträchtigen", meinte der 63-Jährige weiter.

Ricky wurde 2001 durch seine Hauptrolle in der Sitcom "The Office" bekannt. Darüber hinaus baute er sich weitere Standbeine als Stand-up-Comedian und Autor auf. Immer mal wieder macht er mit seinen teils kontroversen Witzen Schlagzeilen. Zuletzt sorgten seine Späße über die Festnahme von Justin Timberlake (44) wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss für Diskussionen. Auf X witzelte Ricky: "Justin, hast du die Flasche Dutch-Barn-Vodka bekommen, die ich dir neulich geschickt habe?" Ein Großteil der Fans fand den Witz aber lustig und feierte den schwarzen Humor.

Getty Images Ricky Gervais mit seinem Walk-of-Fame-Stern

Getty Images Ricky Gervais, Schauspieler und Regisseur

