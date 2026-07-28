Melissa Gilbert verteidigt "Unsere kleine Farm" gegen Kritik

Seit der Veröffentlichung der neuen Netflix-Serie Unsere kleine Farm tobt in den sozialen Medien eine Debatte über historische Korrektheit – und nun hat sich auch Melissa Gilbert (62) zu Wort gemeldet. Die Schauspielerin, die in der Originalserie von 1974 bis 1983 die Rolle der Laura Ingalls Wilder verkörperte, bezog auf der Plattform Substack klar Stellung. Ihr Fazit: Weder die neue Netflix-Adaption noch die klassische NBC-Serie seien vollständig historisch korrekt. Melissa rief die Fans dazu auf, die kreativen Freiheiten beider Produktionen einfach zu akzeptieren.

In ihrem Beitrag räumte Melissa ein, dass sie lange gezögert hatte, sich zu äußern, da sie sich selbst für zu befangen hielt, um ohne Emotionen urteilen zu können. Trotzdem sah sie sich gezwungen, zur Frage der Authentizität Stellung zu nehmen. Konkret nannte sie unter anderem das Alter der Figuren sowie die Schauplätze als Beispiele für dramatische Freiheiten beider Serien. Dabei machte sie deutlich, dass selbst die echte Laura Ingalls Wilder in ihren Büchern nicht streng bei den Fakten geblieben sei: "In dem Buch 'Little House on the Prairie' sind alle drei Ingalls-Mädchen älter als sie es im echten Leben waren", schrieb sie. Ihr Appell: "Lehnt euch einfach zurück und lasst euch von den kreativen Köpfen hinter diesen Serien mitnehmen. Wenn es euch gefällt, bleibt dabei. Wenn nicht, müsst ihr es nicht schauen." Auch Dean Butler, der in der Originalserie ab Staffel sechs als Almanzo Wilder zu sehen war und damit die Figur spielte, die Melissas Charakter später heiratete, meldete sich in einem Instagram-Video zu der neuen Serie. Er hob besonders die gemeinsamen Gesangsszenen der Familie hervor, die er in der Originalserie vermisst hatte: "Die Autoren haben Songs eingebaut, die Pa auf seiner Fiddle gespielt hat, und die Familie singt mit – und das wunderschön", schwärmte er.

Melissa blickt derzeit auf eine turbulente Zeit zurück. Erst kürzlich hatte sie öffentlich gemacht, dass sie nicht in die kommende Staffel der Hallmark-Serie "When Calls the Heart" zurückkehren wird – als offiziellen Grund nannte sie Budget-Probleme seitens des Senders. Ihr Ausstieg fiel zeitlich zusammen mit den schweren Vorwürfen gegen ihren Ehemann Timothy Busfield (69), dem sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen wird und der deswegen vor Gericht steht. Bevor sie zu "When Calls the Heart" kam, war Melissa vor allem durch die NBC-Kultserie "Unsere kleine Farm" bekannt geworden, an der Seite von Michael Landon (†54), Karen Grassle (84), Melissa Sue Anderson sowie den Zwillingen Sidney und Lindsay Greenbush.

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Getty Images Melissa Gilbert bei der Nominees Party der Golden Nymphs während des 62. Monte-Carlo Television Festival in Monaco

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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ActionPress / United Archives GmbH Der Cast von "Unsere kleine Farm"