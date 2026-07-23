Melissa Gilbert stärkt "Unsere kleine Farm"-Cast den Rücken

Die Neuverfilmung von Unsere kleine Farm bei Netflix bekommt prominente Unterstützung von ganz besonderer Seite: Melissa Gilbert (62) und Alison Arngrim (64), zwei der bekanntesten Gesichter aus der Originalserie der 70er-Jahre, stehen voll hinter dem neuen Projekt. Melissa, die in der NBC-Serie alle neun Staffeln lang die Hauptfigur Laura spielte, besuchte sogar das Set während der Dreharbeiten zur ersten Staffel. Hauptdarstellerin Crosby Fitzgerald, die in der Netflix-Version Caroline Ingalls verkörpert, zeigte sich im Gespräch mit dem Magazin People tief bewegt von dieser Geste. "Ich durfte sie kennenlernen. Sie ist so herzlich, so unterstützend und begeistert – und es ist einfach wunderschön, wenn sie und Alison Arngrim ihren Segen geben. Das bedeutet uns sehr viel und war sehr freundlich von ihnen", sagte sie.

Besonders berührend war der Moment, als Jungschauspielerin Alice Halsey (11), die in der Neuauflage Laura spielt, Melissa traf. "Melissa Gilbert kam eines Tages ans Set und wir durften sie kennenlernen. Sie ist so nett", erzählte Alice dem Magazin People und betonte: "Ich bin einfach losgerannt und habe ihr eine große Umarmung gegeben." Die junge Darstellerin schwärmte weiter: "Wir kannten uns gar nicht. Ich sah sie einfach und rannte zu ihr. Sie war so unterstützend. Das hat mir das Gefühl gegeben, wirklich in der 'Little House'-Welt willkommen zu sein." Auch Alison ist mehr als nur eine Zuschauerin – sie taucht in der zweiten Episode der ersten Staffel in einem fast unkenntlichen Gastauftritt als Ida auf, eine mysteriöse und beunruhigende Frau, auf die Laura und Mary im Wald treffen.

In der zweiten Staffel wartet eine weitere Verbindung zur Originalserie: Mit Willa Dunn wurde eine neue Nellie Oleson gecastet – jene Rolle, die Alison in der NBC-Serie so berühmt gemacht hat. Die Schauspielerin, die zuvor als junge Meryl Streep (77) in der Serie Only Murders in the Building zu sehen war, tritt damit in große Fußstapfen. Alisons Rat an sie fiel denkbar knapp und ermutigend aus: "Nimm die Rolle und lauf damit", sagte sie gegenüber Tudum. Alison ergänzte außerdem: "Wenn du es richtig machst, werden die Leute dich hassen – und denken, die Serie sei real. Das ist wie Hannibal Lecter zu spielen. Du brauchst ein starkes Selbstbewusstsein und einen schwarzen Humor."

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Getty Images Melissa Gilbert bei der Nominees Party der Golden Nymphs während des 62. Monte-Carlo Television Festival in Monaco

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Eric Zachanowich / Netflix Crosby Fitzgerald als Caroline Ingalls, Alice Halsey als Laura Ingalls, Skywalker Hughes als Mary Ingalls und Luke Bracey als Charles Ingalls in Folge

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Getty Images Alison Arngrim bei den Academy of Magical Arts Awards im Avalon Hollywood, 11. April 2010

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