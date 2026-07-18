Nach Vorwürfen gegen Ehemann: Melissa Gilbert verliert Job

Melissa Gilbert (62) verlässt die Hallmark-Serie "When Calls the Heart" – und das zu einem denkbar schwierigen Zeitpunkt. Die Schauspielerin gab auf Instagram bekannt, dass sie nicht in die kommende Staffel zurückkehren werde. "Viele Menschen haben mich gefragt, ob ich zu 'When Calls the Heart' zurückkehren werde", schrieb sie dort und erklärte: "Die Antwort darauf ist nein, das werde ich nicht." Als Grund für ihr Ausscheiden nannte die 62-Jährige Budget-Probleme, die ihr vom Sender mitgeteilt worden seien. Das Timing ihres Abschieds fällt zusammen mit den schweren Vorwürfen gegen ihren Ehemann Timothy Busfield (69), der wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht steht.

Der Hallmark Channel meldete sich ebenfalls zu Wort und erklärte gegenüber dem Magazin People, Melissas Handlungsstrang sei bereits mit Staffel 13 zu einem Abschluss gekommen. "Wir vergöttern Melissa und sind immer dankbar, wenn wir mit ihr arbeiten dürfen", hieß es in dem Statement. Die Schauspielerin selbst zeigte sich trotz allem dankbar: Sie bedankte sich bei Serienschöpfer Michael Landon Jr. für die Möglichkeit, die Figur Georgie McGill gespielt zu haben, und wünschte ihren ehemaligen Kollegen eine erfolgreiche 14. Staffel. Melissa war ab Staffel 12 im Jahr 2025 zunächst als Gaststar eingestiegen und später für die nächste Staffel zurückgekehrt – insgesamt war sie in sieben Episoden zu sehen.

Während Melissa ihren Abgang aus der Serie verarbeitet, steht sie auch privat unter enormem Druck. Ihr Ehemann Timothy ist wegen vier Anklagepunkten wegen sexuellen Kontakts mit einem Kind unter 13 Jahren angeklagt – die Vorwürfe beziehen sich auf angebliche übergriffige Berührungen zweier siebenjähriger Kinderdarsteller am Set der Fox-Serie "The Cleaning Lady". Timothy bestreitet alle Anschuldigungen vehement. Melissa hat sich bislang klar hinter ihn gestellt und erklärte in einem Interview mit "Good Morning America", sie sei "zu 100 Prozent überzeugt", dass er freigesprochen werde. "Unser Leben, so wie wir es kannten, ist vorbei. Wir trauern um das, was wir hatten", sagte sie. Der Prozess gegen Timothy ist für Mai 2027 angesetzt.

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Imago Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin des 62. Monte-Carlo TV Festivals

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Imago Melissa Gilbert und Timothy Busfield bei der Abschlusszeremonie des 62. Monte‑Carlo TV Festivals

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Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield bei der Premiere von "The Butcher Boy" am Irish Repertory Theatre in New York City