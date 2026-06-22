Eingezogener Bauch: Antonia Hemmer wehrt sich gegen Hater

Antonia Hemmer (26) ist derzeit im Urlaub – und lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Die Influencerin postete ein Reel, in dem sie entspannt im grünen Bikini auf einer Sonnenliege liegt, mit dem Meer im Hintergrund. Der Clip sollte ihre Community eigentlich zum Lachen bringen, doch stattdessen löste er eine Welle ungebetener Kommentare aus. Denn auf dem Video ist zu sehen, wie Antonia offenbar immer wieder ihren Bauch einzieht – und das gefiel einigen Nutzern gar nicht. Die Kommentare ließen nicht lange auf sich warten. "Lustig, wie du die ganze Zeit den Bauch einziehst", schrieb ein User.

Eine andere Nutzerin wurde noch abfälliger: "Optisch leider sehr nachgelassen und gehen lassen." Antonia ließ das nicht kommentarlos stehen und konterte schlagfertig: "Wenn ich mir dein Profilbild so anschaue, würde dir Sport auch echt guttun." Doch damit war die Debatte noch nicht beendet. Weitere Kommentare wie "Nimm mal ab" oder "Bekommst du überhaupt Luft, so wie du deinen Bauch einziehst?" folgten. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich daraufhin ausführlich zu Wort. "Mein letztes Reel hat für viel Aufregung gesorgt aufgrund meiner 'Pose'", schrieb sie und erklärte: "Natürlich sind Bilder immer 'Fake'. Wenn man Bilder von sich macht, ist es doch normal, dass man sich vernünftig/vorteilhaft hinsetzt, keinen Buckel macht und den Bauch vielleicht einzieht, hä?!" Ihr Fazit fiel dabei klar aus: "Egal wer, was und wo du bist, du kannst es eh niemandem recht machen."

Erst vor einer Woche hatte Antonia bereits für Aufregung gesorgt. Sie postete ein Reel, in dem Leopold Krey sie in den Arm nimmt. Dazu schrieb sie: "Er weiß es noch nicht, aber das wird die letzte WM ohne Kind sein." Viele Fans fingen sofort an zu spekulieren: Steckt da etwa mehr dahinter? Antonia machte dem Rätselraten allerdings schnell ein Ende und stellte klar, dass es sich bei diesem Video lediglich um einen Trend handle und sie nicht schwanger sei.

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Imago Antonia Hemmer beim Secret and Special Screening von "Being Burdecki" im Zoo Palast Berlin

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Juni 2026

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Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Leopold Krey, Mai 2026