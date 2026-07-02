Adam McKay nennt Ferrell-Trennung noch immer eine Schande

Sieben Jahre nach dem Ende ihrer gemeinsamen Produktionsfirma hat Regisseur Adam McKay offen über die berufliche Trennung von Schauspieler Will Ferrell (58) gesprochen. In einem Interview mit Business Insider erklärte der 58-Jährige, er sei durchaus offen für eine künftige Zusammenarbeit mit seinem alten Partner. "Wir haben uns immer gut verstanden, wir waren großartige kreative Partner", sagte Adam. Dabei blickte er auf die gemeinsamen Erfolge wie die Komödien "Anchorman", "Talladega Nights" und "Stiefbrüder" zurück.

Die beiden hatten 2006 gemeinsam die Produktionsfirma Gary Sanchez Productions gegründet und 13 Jahre lang zusammengearbeitet. Neben den genannten Kinofilmen entstanden unter ihrem Label auch Serien wie die HBO-Komödie "Eastbound & Down". Als sie die Firma 2019 aufgaben, lief die Trennung nicht ganz reibungslos ab. "Das Einzige, was Bitterkeit zwischen uns erzeugt hat, war die Entscheidung, unsere Produktionsfirma aufzulösen", erklärte Adam. Als Grund nannte er unterschiedliche Vorstellungen: Will habe nie wirklich Produzent sein wollen, während ihm selbst das Produzieren sehr am Herzen lag. "Ich hatte wirklich keine Lust mehr auf diesen Groll und, wer weiß, mal sehen, was passiert", schloss er das Thema ab.

Frühere Aussagen beider Seiten zeichneten ein etwas komplizierteres Bild der Trennung. Will, der kürzlich mit einem neuen Look für Aufsehen sorgte, erklärte 2021 gegenüber dem Hollywood Reporter, die beiden hätten schlicht unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft der Firma gehabt: "Adam wollte dies und das und noch mehr; er wollte Wachstum und Einfluss, und ich dachte mir nur: Ich weiß nicht, das klingt nach viel, was ich im Blick behalten muss." Adam hingegen gestand damals gegenüber dem Magazin Vanity Fair, er habe einen Fehler begangen, indem er Will nicht persönlich anrief, als er die Hauptrolle in der HBO-Serie "Winning Time" an John C. Reilly (61) vergab – eine Rolle, die ursprünglich für Will gedacht gewesen war. "Ich hätte ihn anrufen sollen und habe es nicht getan", räumte Adam damals ein.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Adam McKay und Will Ferrell

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Getty Images Regisseur Adam McKay auf der Berlinale 2019

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Getty Images Will Ferrell bei der Ehrung von Molly Shannon 2026