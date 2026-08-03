Will Ferrell erlebte "Zoolander"-Verwechslung in Italien

Will Ferrell (59) ist ein gefeierter Hollywoodstar – in Italien wird er jedoch vor allem mit einer Rolle verwechselt, die er gar nicht gespielt hat. Wie der Schauspieler und Comedian jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" mit Host Josh Horowitz verriet, wurde er während eines Aufenthalts in Italien von einer Frau in einem Café freudig empfangen – allerdings mit den falschen Worten: "Da ist er, der Zoolander." Will stellte die Situation humorvoll richtig: "Ich bin nicht der Zoolander. Ich bin Mugatu." Die Frau habe geantwortet, er wisse schon, was sie meine. Und Will betonte: "Gerade dieser Film ... die Italiener lieben ihn."

Im Film "Zoolander" aus dem Jahr 2001 – einer Satire auf die Modewelt – spielt Will nämlich nicht den Titelhelden Derek Zoolander, sondern den Schurken Mugatu. Der Modezar versucht darin, das männliche Model Derek, gespielt von Ben Stiller (60), der auch Regie führte, in einen Attentäter auf den malaysischen Premierminister zu verwandeln. Derek verbündet sich im Laufe des Films mit seinem Rivalen Hansel McDonald, gespielt von Owen Wilson (57). Das Kult-Phänomen rund um "Zoolander" verleitete die Macher sogar dazu, 2016 eine Fortsetzung zu drehen. "Zoolander 2" floppte jedoch sowohl an den Kinokassen als auch bei den Kritikern.

Im Podcast verriet Will außerdem eine weitere Filmliebe aus dem Ausland: Gerade sein Film "Anchorman" von 2004 werde von den Franzosen besonders gefeiert. "Der Blick von außen auf manche dieser Dinge ist immer interessant – vor allem in Bezug darauf, was sie spannend finden", kommentierte er. Auch abseits der Leinwand sorgt Will Ferrell mit Anekdoten für Lacher. In einem Interview mit BuzzFeed UK sprach er vor einem Jahr überraschend offen über Hochzeiten und darüber, was für ihn gar nicht geht. Besonders schmerzhaft blieb ihm ein missglückter Streich auf der Hochzeit eines Freundes in Erinnerung.

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Getty Images Will Ferrell, Schauspieler

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Imago Will Ferrell als Mugatu und Nathan Lee Graham als Todd in "Zoolander", 2001

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Imago Hansel (Owen Wilson) und Derek Zoolander (Ben Stiller) in einer Szene aus "Zoolander", 2001