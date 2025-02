Will Ferrell über Hochzeits-No-Gos und peinlichen Streich

Will Ferrell (57), bekannt aus Filmen wie "Elf" und "Anchorman", hat in einem Interview mit BuzzFeed UK überraschend offen über seine Hochzeits-No-Gos und einen missglückten Streich bei einer Hochzeit eines Freundes gesprochen. Während der Promotion seines neuen Films "Ihr seid herzlich eingeladen", in dem er gemeinsam mit Reese Witherspoon (48) zu sehen ist, kritisierte der Schauspieler, dass Gäste auf Hochzeiten für ihre Getränke zahlen müssen. Das sei seiner Meinung nach äußerst unhöflich. Außerdem sei es ein Fauxpas, nicht genügend Essen für die Gäste bereitzustellen – und er gestand, dass er absolut kein Fan von "Macarena" auf Hochzeiten sei.

In einer weiteren Anekdote erinnerte sich Will an einen misslungenen Streich, den er einst bei einer Hochzeit gespielt hatte. Auf Wunsch seines Freundes sollte er während der Trauung Einspruch erheben, was er mit den Worten "Ich tue es! Carol, ich liebe dich! Bitte nimm mich zurück!" humorvoll umsetzte. Allerdings nannte er dabei den falschen Namen der Braut, worauf der Bräutigam unter Lachen antwortete: "Das ist nicht Carol, das ist Susan." Obwohl der frisch Vermählte Spaß an der Aktion hatte, blieb das Gelächter der anderen Gäste aus, wie Will scherzhaft festhielt: "Der Witz kam nicht wirklich gut an."

Der Schauspieler, der seit 2000 mit seiner Frau Viveca Paulin verheiratet ist, feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Ehejubiläum. Die beiden haben drei gemeinsame Söhne namens Magnus, Mattias und Axel. In einem früheren Interview verriet Will, dass ihr Humor das Fundament ihrer Beziehung sei: "Ich glaube, wir fühlten uns anfangs durch unseren gemeinsamen Sinn für Humor zueinander hingezogen, und das ist bis heute die Grundlage unserer Beziehung." Will, der auch als Produzent an Projekten wie "Ihr seid herzlich eingeladen", dessen Trailer bei den Fans gut ankommt, beteiligt ist, lobte zuletzt auch seine Kollegin Reese Witherspoon als humorvolle und talentierte Schauspielerin und fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit ihn sehr inspiriert habe.

Getty Images Reese Witherspoon und Will Ferrell, Schauspieler

Getty Images Will Ferrell, Schauspieler

