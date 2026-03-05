Kim Kardashian flasht als Showgirl am Set mit Will Ferrell

Kim Kardashian (45) sorgt für Aufsehen am Filmset von "The Fifth Wheel" in Los Angeles. Der Realitystar wurde am Mittwoch beim Dreh ihrer ersten gemeinsamen Szenen mit Hollywood-Comedian Will Ferrell (58) gesichtet. In einem knappen rot-schwarzen Showgirl-Kostüm, das mit Strasssteinen besetzt ist, präsentierte sich Kim in ihrem aufwendigen Outfit. Auf Fotos, welche die Daily Mail veröffentlichte, kombinierte die vierfache Mutter einen federnbesetzten Kopfschmuck, ein Cape und hohe Absätze. An ihrer Seite stand Will, der in Leder gekleidet und mit einer langen blonden Perücke sowie einem Bart fast nicht wiederzuerkennen war. Die beiden drehten eine dramatisch wirkende Szene auf einem Bürgersteig, bevor Will in ein knalliges lila Auto stieg.

In dem von Eva Longoria (50) inszenierten Film spielt Kim eine Frau, die einen Mädels-Trip nach Las Vegas gehörig durcheinanderwirbelt. Die offizielle Zusammenfassung des Films verrät: "Eine Gruppe von besten Freundinnen aus der Highschool versucht, sich während eines Wochenendausflugs nach Vegas wieder zu verbinden. Als eine heiße Außenseiterin das Wochenende crasht, sind sie gezwungen, sich ihren chaotischen Leben, schlechten Entscheidungen und bröckelnden Freundschaften zu stellen." Neben Kim und Will sind auch die Comedians Jack Whitehall (37) und Casey Wilson (45) sowie Nikki Glaser (41), Fortune Feimster und Brenda Song (37) mit dabei. Beide Hauptdarsteller fungieren zudem als Produzenten des Films. Laut Insidern, die sich gegenüber Deadline äußerten, wird Kim sich sehr aktiv in Marketing-Kooperationen einbringen.

Für Kim markiert "The Fifth Wheel" ihre erste Hauptrolle in einem Kinofilm. In den vergangenen Jahren hat die Unternehmerin ihre Schauspielkarriere vorangetrieben. Ihr Leinwanddebüt gab sie 2008 in der Parodie "Disaster Movie", später folgten Auftritte in "Ocean's Eight" und Tyler Perrys (56) Film "Temptation" aus dem Jahr 2013. Zuletzt war Kim in Ryan Murphys (60) Anwaltsserie "All's Fair" auf Hulu zu sehen, wo sie an der Seite von Naomi Watts (57), Glenn Close (78) und Sarah Paulson (51) spielte. Die Serie wurde nach beeindruckenden 3,2 Millionen Aufrufen in den ersten drei Tagen nach ihrer Premiere im November für eine zweite Staffel verlängert. Zudem lieh sie der Figur Delores in den beiden jüngsten animierten Paw Patrol-Filmen ihre Stimme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian auf dem roten Teppich 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Will Ferrell im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zeigt ihre "All's Fair"-Garderobe.