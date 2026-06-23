Will Ferrell überrascht mit neuem Look bei Hollywood-Ehrung

Bei der Verleihung eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame für seine langjährige Freundin und Kollegin Molly Shannon hat Will Ferrell (58) nicht nur mit einer bewegenden Rede, sondern auch mit einem neuen Look für Aufsehen gesorgt. Der Schauspieler erschien zu der Zeremonie in Los Angeles in einem eleganten grauen Nadelstreifenanzug, kombiniert mit einer dunkelroten Krawatte und schwarzen Lederschuhen. Besonderes Aufsehen erregte dabei eine schwarz gerahmte Brille, die er zum Outfit trug und die Besucher der Veranstaltung sichtlich überraschte. Zuletzt war Will mit der Brille im Mai 2025 bei einem Netflix-Event gesehen worden.

In seiner Rede bei der Ehrung schwelgte der 58-Jährige in Erinnerungen an die gemeinsame Zeit in der Late-Night-Comedyshow Saturday Night Live in den 1990er Jahren. Er schilderte, wie Mollys Figur Mary Katherine Gallagher – eine katholische Schulmädchenrolle, die sie erstmals im Oktober 1995 verkörperte – die Show in schwierigen Zeiten gerettet habe. "Niemand kennt uns oder weiß, ob wir gut sind oder ob irgendjemand die Show überhaupt noch mag", erinnerte er sich an die damalige Stimmung. Als er während der Proben hörte, wie das Publikum auf Mollys Auftritt reagierte, habe er laut Hello! gedacht: "Molly hat uns gerettet – zumindest haben wir eine witzige Figur." Will betonte, dass die Figur "ein echter Katalysator" gewesen sei – sowohl für die Show als auch für Mollys Karriere. Auch Schauspielerin Connie Britton (59) hielt eine emotionale Ansprache und würdigte Molly nicht nur als Künstlerin, sondern auch als engagierte Mutter und Inspiration für Brittons eigenes Kind Yoby, wie das Magazin Hello! berichtet.

Will und Molly verbindet eine jahrelange enge Freundschaft, die auf ihre gemeinsame Zeit bei "Saturday Night Live" zurückgeht. Die beiden standen dort in den 1990er Jahren gemeinsam vor der Kamera und spielten 1999 auch zusammen in der Filmkomödie "Superstar", die auf Mollys Kultfigur Mary Katherine Gallagher basierte. Will selbst ist seit vielen Jahren eine feste Größe in Hollywood und Vater von drei Kindern.

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Getty Images Will Ferrell bei der Ehrung von Molly Shannon 2026

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Getty Images Will Ferrell und Connie Britton feiern mit Molly Shannon ihre Sternenzeremonie auf dem Hollywood Walk of Fame

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Getty Images Will Ferrell im Februar 2024