Nanu: Will Ferrell kündigte Disneyland nach nur einem Tag

Will Ferrell (59) erinnert sich an einen seiner wohl kürzesten Jobs überhaupt: Als Student an der University of Southern California heuerte der Schauspieler im Disneyland im kalifornischen Anaheim an – und war nach nur einem einzigen Arbeitstag schon wieder weg. Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" erzählte Will nun, wie er sich damals einen coolen Nebenjob erhoffte, stattdessen aber an einem Kassenhäuschen für den Ticketverkauf landete und schließlich einen Freund vorschickte, um für ihn zu kündigen. Die skurrile Begründung, die dieser am Telefon nannte, sorgt heute noch für Lacher.

Im Gespräch mit Amy schildert der Comedy-Star zunächst, wie groß seine Erwartungen an den Freizeitpark-Job gewesen waren. Er habe gehofft, etwas "Richtiges" machen zu dürfen – etwa als witziger Guide auf der beliebten "Jungle Cruise"-Bootsfahrt. Doch die Enttäuschung folgte schnell: Für solche Rollen müsse man dort jahrelang arbeiten, erklärte man ihm, stattdessen musste er Eintrittskarten verkaufen – bezahlt mit 4 Euro pro Stunde. Genau denselben Stundenlohn bot ihm aber auch der Surfshop eines Freundes in Newport Beach, der sich für Will deutlich verlockender anhörte. Weil er sich zu sehr schämte, selbst im Park anzurufen, ließ er kurzerhand seinen Kumpel John bei Disneyland durchklingeln. Als Kündigungsgrund gab dieser an: "Er hat ein Probetraining bei den Dallas Cowboys." Will scherzte, dass es deshalb irgendwo bei Disney bis heute vermutlich eine Akte über ihn gebe, in der stehe, er habe nur einen Tag gearbeitet und sei dann wegen eines Football-Probetrainings gegangen.

Privat ist Will längst nicht mehr der planlose Student von damals. Der Hollywoodstar, der mit Filmkomödien wie "Anchorman" und "Step Brothers" berühmt wurde, ist heute Familienvater von drei Söhnen und seit vielen Jahren mit seiner Frau Viveca Paulin verheiratet. Amy kennt Will noch aus gemeinsamen Saturday Night Live-Zeiten, die beiden standen später auch in "Megamind" vor dem Mikrofon und arbeiten immer wieder zusammen.

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Getty Images Will Ferrell, Schauspieler

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Getty Images Amy Poehler mit ihrem Golden Globe für den Best Podcast Award bei den 83. Golden Globes im Beverly Hilton

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Getty Images Will Ferrell und Viveca Paulin, 2020