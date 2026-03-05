Christina Applegates ultimativer Tipp für alle Single-Frauen

Christina Applegate (54) hat in ihren frisch veröffentlichten Memoiren "You With the Sad Eyes" einen ungewöhnlichen Rat für alleinstehende Frauen parat. "Wenn du bei einem ersten Date mit einem Typen seine Schuhe nicht magst, renn", schreibt die Schauspielerin in dem Buch. Schuhe seien ein verräterisches Zeichen dafür, ob eine Beziehung von Dauer sein werde oder nicht. Auch wenn sie ihn nicht beim Namen nennt, bezieht sich die "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin damit auf ihren ersten Ehemann Johnathon Schaech, mit dem sie 2001 den Bund fürs Leben schloss. Bei ihrem ersten Date sei er in Stiefeln aufgetaucht, die wohl wie Cowboystiefel aussehen sollten, aber "das Ziel bei Weitem verfehlt" hätten, erinnert sich die 54-Jährige.

"Die ganze Zeit während dieses Abendessens dachte ich: 'Diese Schuhe sind so schlimm. Schlechte Schuhe, schlechte Schuhe, schlechte Schuhe, schlechte Schuhe'", schreibt Christina in ihren Memoiren. Dennoch heiratete sie Johnathon – und hatte sogar noch beim Gang zum Altar Zweifel, wie sie zugibt. Sie habe sich jedoch eingeredet, dass sie sich selbst sabotiere, schließlich habe der "That Thing You Do!"-Star so viele Punkte auf ihrer Liste erfüllt. Er habe mehr als 2 Euro auf seinem Konto gehabt und sei nicht finanziell von ihr abhängig gewesen, zudem sei er ein "gut aussehender Kerl" gewesen, der Sport mochte. "Er enttäuschte niemanden, außer vielleicht mich", so Christina. Überraschenderweise hielt die Ehe nicht und die beiden ließen sich 2007 scheiden.

Heute ist Christina glücklich mit dem niederländischen Musiker Martyn LeNoble (56) verheiratet. Die beiden gaben sich 2013 das Jawort und haben eine gemeinsame Tochter namens Sadie. Johnathon war zwischenzeitlich kurz mit der Countrysängerin Jana Kramer (42) verheiratet, bevor er 2013 Julie Solomon heiratete. Mit ihr hat er zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. In ihrem Buch plaudert Christina auch über ihr Berufsleben und verrät unter anderem, wie sie ihre Rolle in "Anchorman" durch eine Improvisation mit Will Ferrell (58) bei der Probeaufnahme bekommen hat. Als das Studio ihr zunächst ein zu geringes Gehalt anbot, lehnte sie ab – doch Will und Regisseur Adam McKay wollten sie unbedingt für die Rolle und nahmen von ihren eigenen Gagen, um sie zu bezahlen.

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Johnathon Schaech bei der Nashville-Premiere von "I Can Only Imagine 2" im Fisher Center, 12. Februar 2026

Getty Images Christina Applegate nimmt ihren Stern auf dem Walk of Fame entgegen