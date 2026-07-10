Erstmals Papa: Luke Wilson (54) schwärmt von seinem Glück

Luke Wilson (54) ist zum ersten Mal Vater geworden – und er könnte kaum glücklicher darüber sein! Der Schauspieler und seine Freundin Kendall Yates begrüßten kürzlich eine Tochter auf der Welt. Beim Pressetermin zu seiner kommenden Netflix-Serie "The Hawk" im Resort at Pelican Hill in Newport Beach, Kalifornien, zeigte sich die kleine Familie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Kendall hielt das Neugeborene dabei in einem Tragetuch. Beide stellten ihren Nachwuchs bei der Gelegenheit auch Lukes Kollegen vor, darunter Jimmy Tatro. Im Gespräch mit People ließ der 54-Jährige seinen Gefühlen freien Lauf: "Ich bin einfach sehr stolz darauf, ein neuer Papa zu sein, und nehme es von Tag zu Tag."

Was Ratschläge zur Kindererziehung angeht, muss Luke nicht weit schauen. Seine beiden Brüder Owen Wilson (57) und Andrew Wilson sind bereits Väter und dienen ihm als Vorbilder. "Sie sind beide gute Väter", sagte er gegenüber People über die Geschwister. Vor allem aber denkt Luke an seinen eigenen Vater zurück: "Ich denke am meisten an meinen eigenen Vater, er war ein wirklich guter Dad. Sehr fleißig, einfach ein guter Mensch, und sein Vater war ein großartiger Mann – ich habe also gute Vorbilder." Nun freut er sich auch darauf, die nächste Generation der Wilson-Familie zusammenzubringen: "Es wird schön sein, mit all den Brüdern und Kindern zusammenzukommen."

Mit seinem Baby reiht sich Luke nun in die Riege der Wilson-Väter ein. Sein Bruder Owen hat bereits drei Kinder: die Söhne Robert Ford und Finn sowie Tochter Lyla. Auch Bruder Andrew ist Vater eines Sohnes namens Joey. Für Luke ist es dagegen das erste Kind. Auch beruflich läuft es für den Schauspieler rund: Am 16. Juli startet seine neue Netflix-Komödie "The Hawk". Darin steht er gemeinsam mit Will Ferrell (58) vor der Kamera, der einen Golfer verkörpert, der an frühere Erfolge anknüpfen möchte. Privat hält Luke sein Glück hingegen lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Er und seine Partnerin Kendall sind bereits seit einigen Jahren ein Paar, zeigen ihre Beziehung aber nur selten. Umso schöner dürfte für den frischgebackenen Papa nun das neue Kapitel mit seiner kleinen Familie sein.

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Getty Images Luke Wilson bei der Premiere von Netflix’ "The Hawk" im Directors Village in Los Angeles

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Getty Images Luke Wilson und Owen Wilson bei der Premiere der Apple TV+ Serie "Stick" im AMC Century City 15 in Los Angeles

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Getty Images Luke Wilson und Will Ferrell bei der Premiere von "The Hawk" im Westwood Regency Village Theater in Los Angeles