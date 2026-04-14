Olivia Rodrigo, Matt Damon und Will Ferrell moderieren SNL

Die 51. Staffel von "Saturday Night Live" findet ihren Abschluss im Mai mit drei prominenten Gastgebern an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Den Auftakt macht laut People Olivia Rodrigo (23) am 2. Mai, die in einer Doppelrolle sowohl als Moderatorin als auch als musikalischer Gast in der beliebten NBC-Show auftreten wird. Für die Sängerin ist es das erste Mal, dass sie durch die Sendung führt, als musikalischer Act steht sie hingegen bereits zum dritten Mal auf der Bühne. Die Grammy-Gewinnerin bringt am 12. Juni ihr neues Album "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" heraus und nutzt die Show wohl auch, um einen Vorgeschmack auf ihre neuen Songs zu geben.

Eine Woche später, am 9. Mai, übernimmt Matt Damon (55) die Moderation von "SNL". Es ist bereits das dritte Mal, dass der Oscar-Preisträger durch die Sendung führt. Als musikalischer Gast wird ihn Noah Kahan begleiten, der ebenfalls nicht zum ersten Mal in der Show auftritt – für ihn ist es der zweite Auftritt. Das vierte Album des Grammy-Nominierten, "The Great Divide", erscheint am 24. April. Den Abschluss der Staffel bildet am 16. Mai Will Ferrell (58), der zum sechsten Mal als Gastgeber fungiert. An seiner Seite steht mit Paul McCartney (83) eine echte Musiklegende, die zum fünften Mal als musikalischer Gast bei "SNL" dabei ist.

Die anstehenden Abende könnten kaum unterschiedlicher geprägt sein. Olivia hat sich in den vergangenen Jahren von der Disney-Darstellerin zur gefeierten Popsängerin entwickelt und verarbeitete in ihren Songs immer wieder Beziehungen und Herzschmerz – Themen, die ihr eine große, junge Fangemeinde eingebracht haben. Matt lebt mit seiner Frau Luciana Barroso (49) und den gemeinsamen Kindern weitgehend zurückgezogen und gilt als Familienmensch, der Drehs oft so legt, dass sie zum Alltag seiner Liebsten passen. Will Ferrell wiederum hält sich trotz seiner Comedykarriere ebenfalls eher aus der Öffentlichkeit heraus. Wenn die drei Stars nun nacheinander die "SNL"-Bühne betreten, bringen sie dieses Jahr also nicht nur ihre Projekte mit, sondern auch ganz unterschiedliche Lebensrealitäten – von der aufstrebenden Popikone bis zum eingefleischten Familienvater und Comedyveteranen.

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Getty Images Sängerin Olivia Rodrigo im Juli 2025 in Dänemark

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Getty Images Matt Damon, Schauspieler

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Getty Images Will Ferrell, Schauspieler