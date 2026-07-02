Jahrestag mit Jim: Jennifer Aniston trotzt Krisengerüchten

Jennifer Aniston (57) hat auf Instagram eine Bildersammlung unter dem Titel "Sommer-Fotodump kommt!" gepostet und dabei ihren Freunden – und ihren Followern – seltene Einblicke in ihr Liebesleben mit Freund Jim Curtis gegönnt. Auf den Fotos, die innerhalb kürzester Zeit über 100.000 Likes einsammelten, sieht man die Schauspielerin und den Hypnotherapeuten gut gelaunt zusammen im Auto sitzen und gemeinsam mit Freunden in einem Golfcart fahren. Das Paar, das seit 2025 zusammen ist und im Mai seinen ersten Jahrestag gefeiert hat, wirkt auf den Bildern entspannt und vertraut.

Der Post kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: In den vergangenen Wochen hatten Berichte für Aufsehen gesorgt, in denen von angeblichen Spannungen zwischen den beiden die Rede war. Closer Online zufolge soll Jennifers Erwähnung ihres Ex-Mannes Brad Pitt (62) in einem gemeinsamen Interview mit ihrer Friends-Kollegin Lisa Kudrow (62) für Unmut bei Jim gesorgt haben. In dem Gespräch mit dem Magazin Variety hatte Jennifer Brad als Gaststar der Kultserie gelobt. Das Paar widerspricht diesen Berichten nun mit seinen Urlaubsschnappschüssen. Auch Sandra Bullock (61) kommentierte unter dem Post mit einem Herzchen: "Jede Aufnahme, perfekt."

Jim hat sich offenbar längst in Jennifers engen Freundeskreis integriert – auf dem Golfcart saß er neben Amanda Anka und Regisseur Will Speck sowie Naomi Watts (57) und ihrem Mann Billy Crudup. Gegenüber Daily Mail hatte ein Insider schwärmerisch berichtet, Jim passe "so gut" in die Gruppe, dass Jennifer ihn gar nicht erst vorstellen müsse. In einem Podcast hatte Jim selbst erklärt, wie das Paar mit kleinen Konflikten umgehe: "Wir fragen uns gegenseitig: 'Brauchst du etwas Zeit? Brauchst du zehn Minuten für dich selbst?'" Kennengelernt hatten sich die beiden über gemeinsame Freunde, wie Jim in der Sendung "Today" erzählte: "Wir haben herausgefunden, dass wir gemeinsame Freunde hatten, und haben dann einfach angefangen zu reden."

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Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston zeigt sich glücklich mit Jim Curtis

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026