Serien-Aus für "The Morning Show": Das sagen Jen & Reese

Nach acht Jahren ist Schluss: Apple TV hat jetzt offiziell bestätigt, dass die Serie "The Morning Show" mit der fünften Staffel enden wird. Die finalen Folgen sollen 2027 erscheinen. Sowohl Hauptdarstellerin und Produzentin Jennifer Aniston (57) als auch ihre Kollegin und beste Freundin Reese Witherspoon (50) meldeten sich mit bewegenden Statements zu Wort.

Jennifer blickt im Interview mit Variety dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück und betonte vor allem den familiären Zusammenhalt am Set: "Es war ein solches Privileg, mit diesem wahnsinnig talentierten Cast sowie unseren außergewöhnlichen Autoren, Produzenten und dem Crew-Team zu arbeiten. Wir sind so eine Familie geworden und freuen uns alle sehr darauf, diese letzte Staffel zu teilen." Besonders hob sie hervor, dass das Ende der Serie bewusst gestaltet werden konnte: "Da wir von Anfang an wussten, dass es unsere letzte Staffel sein würde, hatten wir das Glück, den Abschluss mit Bedacht zu gestalten und diesen Charakteren die Würdigung zu geben, die sie verdienen."

Reese zog ihrerseits gegenüber Hollywood Reporter eine persönliche Bilanz: "Die vergangenen neun Jahre, in denen ich 'The Morning Show' produziert und mitgespielt habe, waren die Ehre meines Lebens." Sie betonte dabei auch die inhaltliche Tiefe der Serie: "Dies war immer mehr als eine Show über einen Nachrichtenraum – es war eine Show darüber, warum der Nachrichtenraum wichtig ist. Über Pressefreiheit und die Journalisten, die die vierte Gewalt schützen, oft um einen hohen Preis."

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Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Morning Show" Staffel 4, Juni 2026

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Instagram / jenniferaniston Reese Witherspoon und Jennifer Aniston am "The Morning Show"-Set

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Instagram / jenniferaniston Mark Duplass, Reese Witherspoon und Jennifer Aniston am Set der "The Morning Show"